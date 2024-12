São Gonçalo: furto de cabos é frequente nos bairros da cidade - Divulgação

Publicado 18/12/2024 06:51

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu três pessoas por furto de cabos nesta madrugada de terça-feira (17). Um dos casos aconteceu no Centro de São Gonçalo e outro no Porto Velho. Os dois casos foram registrados pelas câmeras de segurança da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados, por volta de 2h30 da manhã, pelos agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) depois que as câmeras flagraram um casal tentando furtar cabos na Rua Comandante Ari Parreiras, no Porto Velho. Os agentes, então, se dirigiram ao local e encontraram os suspeitos com o material furtado. Eles foram detidos em flagrante e levados para a 73ª DP (Neves) e, em seguida, para a 74ª DP (Alcântara).

O segundo caso aconteceu por volta das 4h quando as equipes da Guarda Municipal foram acionadas, também por agentes da CSSG, para a Rua Coronel Moreira César, no Centro, onde um homem estava pendurado em um poste cortando cabos de energia elétrica. No local, os agentes flagraram o suspeito ainda no poste cortando cabos. Os guardas determinaram que ele soltasse a faca e, do alto do poste, o homem obedeceu. O suspeito então desceu do poste e foi detido pelos agentes. O homem foi levado para a 72ª DP (Mutuá) e para a 73ª DP (Neves).

Central de Segurança - A CSSG, que foi implantada pela Secretaria de Transportes, fica baseada na sede provisória da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte, e conta com o trabalho de colaboradores capacitados para operar 24 horas por dia. São 440 câmeras de última geração instaladas em pontos estratégicos de grande circulação de São Gonçalo.