São Gonçalo: escola desativada é municipalizada em MarambaiaDivulgação

Publicado 17/12/2024 05:55

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo publicou, nesta segunda-feira (16), o decreto de criação de uma nova escola municipal, que atenderá, a partir de 2025, a alunos do 1º ao 5º anos, no bairro de Marambaia, com a pré-matrícula prevista para esta quarta-feira (18), pelo site https://prematricula.siseducsg.org.br/

A Escola Municipal Professor Mario Rosa da Cruz é fruto de uma municipalização de uma antiga escola desativada, do Governo do Estado, e faz parte de uma parceria estratégica entre as Secretarias, que visa otimizar escolas de acordo com um estudo feito sobre as necessidades da população das regiões de São Gonçalo.

“Essa escola é um ganho enorme para o município. A população de Marambaia já conta com a Umei Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, inaugurada em 2023, e agora vai contar também com uma escola que atende ao primeiro segmento, de forma integral. Agradeço muito a parceria com a Secretaria do Estado de Educação, que foi primordial para essa conquista”, afirma o secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

A escolha do nome da escola foi uma forma de fazer uma homenagem póstuma ao professor de Matemática, Química e Física, Mario Rosa da Cruz, que foi também diretor da rede municipal São Gonçalo por 16 anos. Além disso, Mario teve participação importante na organização dos desfiles cívicos de Santa Izabel e faleceu em 2022, ainda lecionando.