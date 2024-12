São Gonçalo: caso foi denunciado às autoridades e vítimas receberam acolhimento - Divulgação

Publicado 16/12/2024 20:11

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo, através da Ronda Maria da Penha, foi acionada, nesta manhã de domingo (15), para dar apoio a uma mulher que afirma ser vítima de violência doméstica. Os agentes foram chamados após a vítima dar entrada com ferimentos na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Cidade. Ela denunciou o caso às autoridades e solicitou uma medida protetiva contra o companheiro, com quem tem uma união estável há 4 anos.

Por volta das 8h50 da manhã, a equipe foi acionada para comparecer a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, onde estava sendo atendida uma suposta vítima de violência doméstica. No local, a mulher afirmou que, por volta das 5h da manhã, foi agredida fisicamente pelo companheiro. O casal tem dois filhos: um menino de 2 anos e uma bebê de 3 meses.

A vítima afirmou que já sofreu violência doméstica por parte do companheiro em outras ocasiões, mas nunca havia registrado ocorrência contra ele. Ela realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó e o caso foi registrado como como lesão corporal praticada contra a mulher e injúria. Contra ele, foi expedida uma medida protetiva de urgência.

Um segundo caso - O outro caso aconteceu na última quinta-feira (12), quando uma equipe da Ronda Maria da Penha foi acionada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para dar apoio na condução e auxílio no abrigamento de uma mulher vítima de violência doméstica. A vítima, moradora do Porto do Rosa, afirmou que tem sofrido ameaças de morte de seu atual parceiro. A vítima e o acusado se conhecem há 24 anos e possuem uma filha juntos.

Ela denunciou o caso e foi conduzida, com o apoio da Guarda, ao Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (CEOM), sendo atendida por uma psicóloga e encaminhada, em seguida, para abrigamento. Também foi solicitada uma medida protetiva a favor da vítima.