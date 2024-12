São Gonçalo: Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga encantou o público - Divulgação

Publicado 16/12/2024 18:40

São Gonçalo - A Praça do Colubandê ficou lotada para a apresentação especial da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, realizada na noite da última sexta-feira (13), com o evento Natal Sesc, realizado através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo,Fecomércio-RJ e Sesc São Gonçalo. Moradores da região e de bairros vizinhos puderam viver a magia do Natal, levada pelas musicistas da Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga.

"Agradeço ao Sesc, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura de São Gonçalo e tem realizado muitos eventos aqui na cidade. Agradeço também à Orquestra Chiquinha Gonzaga. Temos trabalhado incansavelmente para transformar a cidade de São Gonçalo. Tenham certeza de que, ano que vem, viremos com muito mais força! ", disse o prefeito Capitão Nelson, que aproveitou a oportunidade para desejar um feliz Natal a todos os presentes na celebração.

Primeira orquestra sinfônica do Brasil formada apenas por meninas e mulheres de 13 a 19 anos, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga encantou o público. Sob a regência da maestrina Priscila Bomfim, a orquestra trouxe interpretações emocionantes de sucessos internacionais e nacionais da música e também canções natalinas, preparadas especialmente para a apresentação desta sexta-feira.

"Fiquei sabendo do evento através das redes sociais e como moro aqui perto, trouxe minha filha para assistir à apresentação. Foi muito lindo! Espero que elas voltem mais vezes aqui em São Gonçalo, porque não é o tipo de música que vemos todos os dias", disse Tatiana Ferreira, de 36 anos,moradora do Colubandê.

A orquestra encantou e arrancou aplausos do público com interpretações das canções 'A paz', 'Phantom of the opera', 'Con te partirò', 'Joyful,joyful', ''Oh happy day'' e 'Jingle Bell Rock', que encerrou o set list após pedido de bis do público. Também estiveram presentes junto ao prefeito Capitão Nelson, o vice-prefeito Sergio Gevú, o vice-prefeito eleito João Ventura, o deputado federal Altineu Côrtes e Ilbwnni Vieira, do Sesc São Gonçalo.



Apresentações natalinas seguiram em mais dois eventos



As apresentações de Natal seguiram no sábado (14), na Praça Zé Garoto e também ocorrem na terça-feira (17), na Praça do Bandeirante. No sábado, a Orquestra Municipal de São Gonçalo levou uma apresentação especial para o gonçalense que foi à Praça Zé Garoto, com um repertório que emocionou o público. O evento também contou com um espaço instagramável, para que as famílias presentes registrassem o momento em fotos e vídeos. O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que alegrou a noite da criançada. O evento aconteceu através de um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc.

Na terça-feira, dia 17, é a vez da Praça do Bandeirante receber a magia do Natal, a partir das 16h, com apresentações musicais de artistas gonçalenses, além do grupo Dó Ré Mi, a chegada do Papai Noel e a inauguração de uma árvore de Natal no local. Dó Ré Mi é um grupo performático que canta, dança, representa e vem encantando o Brasil. Ao público gonçalense será exibido o espetáculo “Natal com Dó Ré Mi”, divulgando a mensagem de alegria, amor e fé com suas vozes angelicais e interpretação vibrante de clássicos natalinos, música popular, pop, romântico, sertanejo e funk. O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado através do Projeto Caravana RJ Pela Paz, uma promoção do programa Giro Cultural da Funarj e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A caravana está percorrendo 13 cidades do estado do Rio de Janeiro com apresentações artístico-culturais gratuitas, envolvendo crianças e jovens.