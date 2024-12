São Gonçalo: Encontro reforça atuação das cidades para enfrentar desastres naturais - Renan Otto

Publicado 14/12/2024 10:00

São Gonçalo - Na tarde desta quinta-feira (12), representantes da Prefeitura de São Gonçalo participaram do “Exercício Simulado de Mesa”, iniciativa da Regional de Defesa Civil do Estado do Rio, que foi realizado na Universidade Uniasselvi, no shopping Partage, no Centro. A atividade teve como foco a preparação e a coordenação para enfrentar desastres naturais, com ênfase nos impactos das chuvas intensas e nas mudanças climáticas.

O simulado teve como principal objetivo alertar para a importância de uma resposta rápida e coordenada em situações de desastres naturais. Com a crescente ameaça das chuvas intensas, que afetam diversas cidades da região Sudeste, especialmente aquelas situadas em áreas vulneráveis como planícies inundáveis, o evento visou fortalecer a preparação e a resiliência dos municípios para lidar com esses eventos extremos.

São Gonçalo foi município-sede do exercício, com a participação de representantes da Defesa Civil de outras cidades da Região Metropolitana, como Itaboraí, Niterói, Cachoeira de Macacu, Maricá e São Gonçalo.

“O simulado foi uma oportunidade ímpar para integrar os esforços das Defesas Civis da região e promover a troca de conhecimentos sobre como agir diante de situações de emergência. Em São Gonçalo, enfrentamos a constante ameaça das chuvas intensas, que se agravam pela proximidade com áreas suscetíveis a enchentes. Estamos mais preparados para proteger nossa população graças a iniciativas como esta”, destacou o Major Felipe Assumpção, subsecretário da Defesa Civil de São Gonçalo.

O secretário municipal de Conservação, Edson Leal, também participou do encontro.

A atividade se alinha aos princípios da Lei 12.608/12, que estabelece a responsabilidade dos governos estaduais e municipais em adotar medidas para reduzir os riscos de desastres. O “Exercício Simulado de Mesa” buscou reforçar a coordenação entre as equipes de resposta a desastres e garantir que as cidades da Região Metropolitana estejam preparadas para agir de maneira rápida e eficiente diante de emergências.