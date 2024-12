Julia Sobreira: Secretária de Cultura e Turismo do município, no palco do evento - Divulgação

Julia Sobreira: Secretária de Cultura e Turismo do município, no palco do evento Divulgação

Publicado 14/12/2024 09:00

São Gonçalo - A última quarta-feira (11) marcou o encerramento de um ciclo para mais de 200 alunos do Projeto CRIA SG, que concluíram seus cursos e se apresentaram no Teatro Municipal de São Gonçalo. O projeto foi desenvolvido para oferecer cultura e proporcionar vivências artísticas e culturais à população local, para os moradores de São Gonçalo se envolverem com a arte a partir de cursos em várias vertentes artísticas.

Alunos dos cursos de locução, artesanato, coral, violão e teatro puderam apresentar ao público o que aprenderam ao longo do último ciclo de aulas do projeto, uma oportunidade para mostrar o quanto se desenvolveram.

“O CRIA SG é um projeto muito importante. Entendemos a cultura como ferramenta de transformação social, então, não temos compromisso apenas de formar artistas, queremos formar cidadãos, que alimentem não apenas o corpo, mas a alma, que é o que a cultura faz com a gente”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

Formandos dos cursos de violão foram os primeiros a se apresentar na noite desta quarta-feira (12), unindo música clássica a sucessos da música internacional e nacional. Os alunos apresentaram mashups, da Quinta Sinfonia de Beethoven + Sweet child O’ Mine, Bela bella ciao + another Brick in The wall, além das canções What's up e Meu pedaço de pecado e Envolvidão.

A turma de artesanato apresentou trabalhos desenvolvidos no decorrer do curso, com peças em biscuit e outros materiais. A turma de teatro arrancou aplausos do público, com a esquete ‘Pastel estragado’, uma apresentação bem humorada e elaborada para apresentação final.

A última apresentação da noite ficou por conta do coral CRIA SG, com interpretação das músicas ‘Eu sei que vou te amar’, ‘Sozinho’ e ‘Paciência’. E como a formatura aconteceu em dezembro, o Maestro Josias Freitas preparou sua turma para interpretar a música ‘Natal todo dia’, do grupo Roupa Nova.

Ao final das apresentações, os formandos ganharam seus certificados de conclusão dos cursos.