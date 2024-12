São Gonçalo: equipes se dividem todos os dias para atuar nos mais diferentes bairros - Divulgação

São Gonçalo: equipes se dividem todos os dias para atuar nos mais diferentes bairrosDivulgação

Publicado 15/12/2024 09:34

São Gonçalo - As equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO), da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, atuam diariamente na limpeza permanente das redes de águas pluviais, com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas que podem atingir o município durante este verão.

Nesta sexta-feira (13), equipes atuaram, por exemplos, em bairros como Guaxindiba, Raul Veiga, Santa Luzia, Monjolos, Anaia, Marambaia, Vista Alegre, Almerinda, Estrela do Norte, Nova Cidade, Mutondo, Alcântara, Itaúna, Boaçu, Luiz Caçador, Rocha, Porto do Rosa, Porto Novo, Gradim, Boa Vista, Neves, Engenho Pequeno, Porto Velho e Covanca.

Dentre os serviços feitos pelas equipes estão a construção e recuperação de rede de esgoto, retirada de resíduos, desobstrução e limpeza de caixa, remoção de escombros e capina, dentre outros.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância de ações desse tipo no município. "Com o trabalho do DCO, conseguimos reduzir o impacto das fortes chuvas. A ação deles, em conjunto com as obras de drenagem e pavimentação que a gente vem fazendo por todo o município, é de suma importância. Mas a população também precisa fazer sua parte e evitar o descarte irregular de lixo. Pela cidade, temos diversas lixeiras e, além disso, temos os Ecopontos, onde as pessoas podem levar seus resíduos e receber dinheiro digital em troca. Então, opções não faltam para o gonçalense descartar seu lixo da maneira correta", afirmou.

Vale destacar que ações do tipo ocorrem durante todo o ano, nos mais diversos bairros do município, em parceria com a Subsecretaria de Recursos Hídricos.