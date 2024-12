São Gonçalo: município avança com as obras do MUVI - Renan Otto

Publicado 14/12/2024 11:00

São Gonçalo - Com o início das obras do trecho 4 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na altura do bairro Estrela do Norte, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo implantou, a partir desta quinta-feira (12), interdições no trânsito para garantir o avanço do projeto. A principal mudança será na Avenida Presidente Kennedy, na altura do Clube Mauá.

Uma das mudanças será com relação à faixa exclusiva de ônibus, que permanecerá fechada por tempo indeterminado. O estacionamento sob a linha férrea também estará proibido, por tempo indeterminado. Haverá uma faixa livre para circulação de veículos e viaturas no sentido do Clube Mauá, no trecho entre a Travessa Peri dos Santos e a sede provisória da Prefeitura, na Avenida Presidente Kennedy, nº 765.

MUVI – As obras do MUVI são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto contempla a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas, como redes de drenagem, e de paisagismo. Com investimento de R$ 287 milhões, o corredor terá 18 quilômetros de extensão.