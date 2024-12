São Gonçalo: chance do gonçalense de garantir sua vaga de trabalho - Reprodução

São Gonçalo: chance do gonçalense de garantir sua vaga de trabalhoReprodução

Publicado 16/12/2024 20:06

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá realizar, nesta quarta-feira (18), mais uma edição do Programa Oportunidades, que visa oferecer vagas de emprego para os gonçalenses. Esta será a 20º edição do programa realizada neste ano e a última de 2024. Desta vez, serão oferecidas 89 vagas para os mais diversos cargos. Os interessados deverão comparecer ao 2° piso do Pátio Alcântara, das 10h às 16h.



Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:



- 20 vagas para operador de caixa: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada e ensino médio completo;

- 12 vagas para soldador: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada, com idade entre 25 e 55 anos e ensino fundamental completo;

- 10 vagas para pedreiro: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, com idade entre 25 e 55 anos e ensino fundamental incompleto;

- 10 vagas para servente de pedreiro: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, com idade entre 22 e 55 anos e ensino fundamental incompleto;

- 10 para pintor (cadeirinha rapel): para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na função, com idade entre 22 e 55 anos e ensino médio incompleto;

- 8 vagas para operador de telemarketing: para mulheres com idade entre 20 e 35 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada;

- 4 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na carteira, idade entre 25 e 50 anos e ensino médio completo;

- 3 vagas para auxiliar de serviços gerais: para mulheres com experiência comprovada na carteira, ensino fundamental completo e idade entre 25 e 40 anos;

- 2 vagas para auxiliar de confeiteiro: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com experiência comprovada na carteira e com ensino médio completo;

- 2 vagas para auxiliar de padeiro: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada na carteira;

- 2 vagas para balconista: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada na carteira;

- 2 vagas para confeiteiro: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada na carteira;

- 2 vagas para padeiro: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada na carteira;

- 2 vagas para subgerente: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 50 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada na carteira.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como: regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.



Serviço:



O Programa Oportunidades será realizado no segundo piso do Pátio Alcântara, na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcantara, nesta quarta-feira (18), das 10h às 16h.