São Gonçalo: Imunização está disponível para todos os gonçalenses Divulgação

Publicado 16/12/2024 19:12

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante monovalente XBB, fabricado pela Moderna. A partir desta segunda-feira (16), os gonçalenses com mais de seis meses de idade podem receber a vacina.

A vacinação estará disponível em 61 salas de vacina da rede municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, as duas clínicas municipais Gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, também estarão oferecendo a imunização durante a semana, com horários estendidos das 8h às 21h.

Para a aplicação, os gonçalenses têm que ter um intervalo de três meses da última vacinação contra o coronavírus. A monovalente XBB pode ser aplicada com todas as outras vacinas e medicações. A contraindicação é para aqueles que têm reação alérgica a qualquer componente da vacina.

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, que será realizada enquanto houver estoque da vacina.



Locais de vacinação:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF Juarez Antunes, Laranjal

16 – Polo Sanitário Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Bandeirantes

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF João Goulart, Jardim Catarina

30 – USF Emílio Ribas, Barracão

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger Silveira, Tribobó

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal do Colubandê

46 – USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Santa Luzia

50 – USF Getúlio Vargas, Boa Vista

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Marambaia

57 – USF Irmã Dulce, Trindade

58 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

60 – USF Elza Borges, Santa Luzia

61 – USF Apolo III