São Gonçalo: Parque RJ segue com as obras em parceria com o Governo do EstadoDivulgação

Publicado 17/12/2024 07:08

São Gonçalo - A construção do Parque RJ, maior área de lazer de São Gonçalo e que está sendo construído no bairro do Boa Vista, às margens da BR-101, segue a todo vapor e dentro do cronograma do projeto original.

O espaço já ultrapassou os 20% dos serviços concluídos. Entre eles, execução de demolição e esgotamentos (100%) além da rede de drenagem e do local onde as quadras serão construídas, com 100% e 80%, respectivamente.

"O Parque RJ surge da necessidade de retorno dos investimentos públicos para a população, não só de São Gonçalo, mas de toda a região Leste Fluminense. Aqui teremos diversas atrações, entre elas, uma cascata. É lazer e mais qualidade de vida pra quem de fato merece", afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O novo equipamento de lazer da população terá anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas; parcão; skatepark com half pipe; academia ao ar livre; espaço kids; área para banhistas; quadra poliesportiva; entre outros atrativos. Os investimentos vão ultrapassar os R$44 milhões. A previsão de término é para o segundo semestre de 2025 de acordo com o prazo contratual.