São Gonçalo: Projeto celebra o sucesso e o impacto positivo com a população Renan Otto

Publicado 17/12/2024 06:05 | Atualizado 17/12/2024 06:08

São Gonçalo - Nesta sexta-feira (13), mais de 100 pessoas participaram do aulão de encerramento de final de ano do projeto Qualidade de Vida e Longevidade, realizado no Embaixadores Social Clube, sede da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) de São Gonçalo. O evento marcou o fechamento das atividades do projeto em 2024, que tem como objetivo promover saúde física e mental por meio do exercício físico, voltado para pessoas acima de 18 anos, sem limite de idade.

O projeto Qualidade de Vida e Longevidade foi desenvolvido pela Semel e oferece, diariamente, mais de 20 locais espalhados pela cidade para aulas de ginástica, dança e ritmos, dança de salão e tai chi chuan. As atividades são abertas a todos os moradores, sem distinção de idade e experiência física, visando melhorar a qualidade de vida da população gonçalense.

Durante o evento, a aluna Silvana Menezes, de 56 anos, emocionada, compartilhou sua experiência: “Eu participo do projeto no núcleo que fica no Centro de Tradições Nordestinas. E esse projeto tem um impacto muito grande para mim. Pois eu tinha depressão e a dança de salão me deu amizades e transformou a minha vida”, afirmou Silvana, ressaltando a importância da iniciativa para sua saúde emocional e social.

Ao lado do vereador Bruno Porto, o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade Busquet, também se pronunciou, destacando o sucesso do projeto e a expectativa para o próximo ano: “Nosso sentimento é de dever cumprido, de estar vendo aqui a nossa população. E eu espero que, para o ano que vem, possamos desenvolver mais núcleos no nosso município, buscar mais parcerias junto com o nosso prefeito para atender ainda mais a população gonçalense. Que a nossa secretaria possa deixar aqui um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para os nossos atletas e para os nossos alunos”, disse o secretário.