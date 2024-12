São Gonçalo: Feira Pet de Adoção no município - Divulgação

Publicado 17/12/2024 07:14

São Gonçalo - Neste Natal, que tal fazer a diferença e transformar vidas? No dia 22 de dezembro, o São Gonçalo Shopping realizará a Feira de Adoção Pet Natalina, em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa. A ação convida os visitantes a dar um lar repleto de amor e cuidados a cães e gatos resgatados das ruas, proporcionando um Natal inesquecível para os pets e seus futuros tutores.



A feira acontecerá no segundo piso, próximo ao Pula Park, e contará com um clima natalino encantador. Voluntários da ONG estarão presentes para orientar os interessados sobre o processo de adoção e os cuidados essenciais com os novos companheiros.



Com mais de 10 anos dedicados à causa animal, a Leve um Anjo para Casa já ajudou centenas de pets e famílias, promovendo resgates e adoções responsáveis. Nesta edição especial, a missão ganha um significado ainda mais emocionante: oferecer uma segunda chance para os animais encontrarem lares cheios de carinho.



Para participar da feira e adotar um pet, é necessário ser maior de 18 anos; apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência; assinar um termo de responsabilidade, garantindo o compromisso com o bem-estar do animal.



O processo inclui acompanhamento da adaptação do pet ao novo lar. Em caso de necessidade de transferência de tutela, o consentimento prévio da ONG será obrigatório.



Essa iniciativa reafirma o compromisso do São Gonçalo Shopping com a causa animal e destaca a adoção responsável como uma escolha que transforma vidas – tanto dos pets quanto das famílias que os acolhem.



Serviço

Evento: Feira de Adoção Pet Natalina no São Gonçalo Shopping



Data: 22 de dezembro (domingo)



Horário: A partir das 11h



Local: Segundo piso - próximo ao Pula Park



Entrada: Gratuita