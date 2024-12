São Gonçalo: evento de Natal é baseado no livro de Marcelo Aceti - Divulgação

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping convida o público para uma experiência mágica e emocionante neste Natal. No dia 22 de dezembro, a Praça de Alimentação será palco de duas apresentações exclusivas do espetáculo “Por que, afinal, essa festa é Natal? - ao vivo”, às 14h e às 16h.



O evento, que celebra os 10 anos do primeiro livro infantil do escritor, músico e poeta Marcelo Aceti, promete encantar todas as idades com uma mistura de teatro, música e poesia. Inspirado na obra que dá nome ao espetáculo, o autor conduz a apresentação com interpretação e música ao vivo e da participação calorosa do público.



Publicado pelo selo Letra Miúda (Grupo Litteris - RJ), o livro “Por que, afinal, essa festa é Natal?” narra a história de Mateus, um menino curioso que embarca em uma jornada poética para descobrir o verdadeiro significado do Natal. Com rimas envolventes e ritmo marcante, a obra cativa tanto crianças quanto adultos, sendo ideal para momentos de leitura em família.



Além do espetáculo, o evento traz uma cantata ao vivo, que promete tornar o Natal no São Gonçalo Shopping ainda mais inesquecível. A entrada é gratuita, e o momento é uma oportunidade perfeita para celebrar a magia da data ao lado de quem você ama.



Serviço

Por que, afinal, essa festa é Natal? - ao vivo com Cantata

Data: 22 de dezembro (domingo), às 14h e 16h

Onde: Praça de Alimentação do São Gonçalo Shopping

Entrada gratuita