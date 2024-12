São Gonçalo: anexo ao Retaguarda. nova unidade vai ampliar leitos na rede municipal - Divulgação

Publicado 25/12/2024 10:21

São Gonçalo - O novo hospital municipal de São Gonçalo está sendo construído anexo ao Hospital da Retaguarda, no Centro da cidade. Neste fim de ano, parte das obras estruturais já serão concluídas. E a previsão para a entrega desta primeira etapa da construção é para o segundo semestre de 2025. Com a finalização do anexo, o prédio do atual hospital será completamente reformado. As obras acontecem por etapas para que as internações não sejam interrompidas.

A intervenção é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, em parceria com o Governo do Estado do Rio. Atualmente, as obras de alvenaria seguem avançando nos cinco andares da nova unidade, que já está com a estrutura metálica instalada. Quatro pavimentos já receberam a laje e as divisões dos ambientes estão em andamento. O fosso do elevador já foi todo concretado e as instalações de esgoto e água estão sendo feitas.

“A obra avança com a finalização da colocação do restante da estrutura metálica no último andar e para as laterais, onde os dois prédios irão se unir no fim das duas etapas da obra. Devemos entregar essa primeira etapa – com a nova construção pronta para receber os pacientes – em pouco mais de um ano e seis meses. Depois, seguiremos para o antigo hospital”, explicou a engenheira civil e fiscal de obras da secretaria, Jéssica Costa.

O projeto contempla um total de cinco pavimentos e uma cobertura: cinco andares dedicados às operações hospitalares e um andar técnico adicional destinado aos equipamentos essenciais para o funcionamento do hospital. A nova unidade terá dois centros cirúrgicos para operações de baixa e média complexidades. A mudança também trará novos leitos, que passarão dos atuais 56 para 155 leitos, sendo 135 de enfermaria e 20 do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), um aumento de mais de 200%.

A obra é realizada ao lado do hospital já existente, que continua funcionando normalmente. Ele também será beneficiado com reformas e obras de adequação para serem unificados. A modernização vai obedecer às normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).

“Hoje, a unidade auxilia os demais hospitais com as internações. Não há centro cirúrgico. Com o novo hospital, ele vai realizar cirurgias de baixa e média complexidades. E não será só mais um hospital que a população vai ganhar com a realização de mais cirurgias. A nova atividade também vai possibilitar o maior rodízio de leitos. Os pacientes ficarão internados menos tempo porque mais cirurgias estarão disponíveis, o que também vai diminuir as filas na Central de Regulação. São muitos benefícios para a população com essa nova unidade”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.