São Gonçalo: O Ciesg oferece cintilografia densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma e muitos outros exames - Divulgação

Publicado 25/12/2024 13:54

São Gonçalo - A eficiência no diagnóstico e tratamento de doenças é uma das maiores prioridades na área da saúde, especialmente em um contexto onde o tempo é crucial para a preservação da vida. Nesse cenário, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, proporciona acesso a exames de alta complexidade e garante agilidade no percurso diagnóstico e tratamento com especialistas. Em um ano e meio de existência, a unidade já disponibilizou mais de um milhão de exames e consultas.



O Ciesg foi implantado na cidade para assegurar a oferta de serviços em quantidade e qualidade, evitando também que gonçalenses tenham que ir para outras cidades para a realização dos serviços. Equipado com tecnologia de ponta e equipe multidisciplinar, o centro é capaz de realizar desde exames laboratoriais e radiológicos até procedimentos mais sofisticados, como ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, densitometria óssea e cintilografia – exame que começou a ser oferecido em novembro deste ano.



O tempo de entrega dos exames também é um diferencial. A estrutura física e tecnológica permite que os pacientes tenham acesso aos resultados sem muita espera, otimizando significativamente o início de tratamentos. Assim, já foram oferecidos 677.189 exames e 388.074 consultas de especialidades médicas, odontológicas, fisioterapêuticas, de assistência social e de enfermagem.



“O Ciesg veio para somar. Um diagnóstico precoce e preciso é determinante para o sucesso terapêutico, especialmente em doenças de evolução rápida, como o câncer e as doenças cardiovasculares. Após a realização dos exames, os resultados e laudos são liberados de forma ágil aos pacientes, garantindo que estes recebam intervenções rápidas e direcionadas”, disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.



O Ciesg oferece cintilografia densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética (com e sem contraste), teste ergométrico, tomografia (com e sem contraste), ultrassonografias e exames laboratoriais. E tem o suporte dos profissionais de serviço social e enfermagem, além de serviços de fisioterapia.



Ainda conta com a oferta das especialidades médicas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, pneumologia, proctologia, otorrinolaringologia, angiologia e geriatria. Dentro da unidade também está o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Vila Três.



Agendamentos

O Ciesg funciona com agendamentos realizados exclusivamente pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da plataforma ESUS. Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. A Central de Regulação vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.



É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.