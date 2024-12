São Gonçalo: obras de infraestrutura continuam no próximo ano - Alexandre de Sa

Alexandre de Sa

Publicado 25/12/2024 13:48

São Gonçalo - O ano de 2024 foi de transformação para milhares de moradores de diversos bairros de São Gonçalo. Ao longo dos últimos 12 meses, foram concluídas e entregues obras de infraestrutura, com macrodrenagem, drenagem, pavimentação e calçamento, além de sinalização viária, totalizando mais de 218 quilômetros de vias pavimentadas pela atual gestão, em diferentes regiões da cidade. E há intervenções em andamento em outros bairros, com previsão de entrega no próximo ano.

No Pacheco e Sacramento, por exemplo, mais de 60 ruas foram transformadas com pavimentação e drenagem. O mesmo aconteceu em mais de 30 vias nos bairros Guaxindiba, Santa Luzia, Monjolos e Marambaia. No Boaçu, mais de 10 ruas receberam obras de drenagem e pavimentação. Também foram concluídas as obras de drenagem, pavimentação e urbanização em 23 ruas de Vista Alegre e mais sete ruas em Marambaia, através da parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura de São Gonçalo.

O prefeito Capitão Nelson celebrou a entrega das intervenções e os canteiros de obras espalhados pela cidade. "É um orgulho enorme poder proporcionar tantas mudanças de infraestrutura no nosso município. As obras seguem em execução em 2025 e pretendemos continuar transformando o dia a dia dos gonçalenses. Muitos, em bairros como Marambaia e Bom Retiro, não conseguiam sair de casa em dias de chuva sem lidar com alagamentos e a gente está mudando essa realidade", afirmou.

As obras nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa, que começaram em janeiro de 2024 e seguem com previsão de conclusão para 2025, também são destaque no município. Ao todo, 14 ruas dos bairros estão recebendo serviços de drenagem, pavimentação e meio-fio. A intervenção irá englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão e visa diminuir os alagamentos crônicos que atingem a região. O investimento é de R$ 38 milhões e irá beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região.

No Jardim Bom Retiro, 64 logradouros também recebem obras de drenagem, pavimentação e novas calçadas, projeto que já está transformando o bairro. Mais de 20 ruas, até o momento, já contam com asfalto e a drenagem foi concluída em todas as ruas do projeto, que segue em execução no ano de 2025. As obras são fruto de uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, e irão beneficiar mais de 20 mil pessoas que vivem no bairro. Estão sendo investidos R$ 253 milhões.

Também em conjunto com a Secretaria de Estado das Cidades, estão acontecendo as obras de infraestrutura nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda, que irão contemplar 126 ruas com drenagem e pavimentação. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 130 milhões. Serão mais de 36 mil metros de extensão contemplados. O prazo para a conclusão das obras é em 2025.