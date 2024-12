São Gonçalo: obras em andamento em duas unidades de saúde - Divulgação

São Gonçalo: obras em andamento em duas unidades de saúdeDivulgação

Publicado 26/12/2024 08:23

São Gonçalo - A coordenação de engenharia da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo constrói mais duas novas clínicas municipais gonçalenses: Lagoinha e Neves. As duas devem ser inauguradas, no próximo ano, com a oferta de serviços diferenciados como tomografia e mamografia. O objetivo é descentralizar o atendimento desses exames para que mais pessoas tenham acesso mais perto de casa.

A unidade Neves teve o seu projeto original ampliado para realizar tomografia, mamografia, raio-x e ultrassonografia. E, além de todos os atendimentos já oferecidos na Atenção Básica, a unidade contará com dois consultórios da rede especializada – um deles é para o profissional de oftalmologia. Na Lagoinha, a população poderá contar com exames de tomografia e mamografia.

Nas duas unidades, os gonçalenses terão médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica estarão disponíveis, assim como exames laboratoriais.

As obras estão em andamento. A construção da Lagoinha, que fica na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), está mais avançada e deve ser entregue ainda no primeiro semestre do próximo ano. Já a unidade de Neves, que está sendo erguida na esquina entre as ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo, deve ficar pronta no segundo semestre.

As duas novas clínicas vão ampliar a capacidade de atendimento das atuais USFs Neves e Lagoinha. Em Neves, a capacidade será dobrada, passando dos atuais 12 mil pacientes para 24 mil. E, na Lagoinha, será quadruplicada, de 4 mil para 16 mil pacientes, que terão ambientes humanizados, climatizados e padronizados, como as demais unidades de saúde que foram revitalizadas.

“Estamos expandindo, ampliando e melhorando os serviços. E não é só quantidade, mas qualidade. Estamos primando pelos serviços de saúde. Todos os ambientes serão humanizados e climatizados. E sempre orientamos os nossos profissionais para que atendam com zelo, amor e que tenham paciência com os usuários. Que sejam servidores de fato. Estamos aqui para servir à população”, lembrou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

As obras seguem todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.