Lidera Mulher: projeto segue com inscrições abertas até janeiroAlexandre de Sa

Publicado 27/12/2024 08:00

São Gonçalo - Em São Gonçalo, o empreendedorismo feminino tem conquistado cada vez mais espaço. Mais de 1.400 mulheres foram formadas na capacitação do Projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae.

O conteúdo da qualificação foi planejado com objetivo de ampliar os conhecimentos das participantes referentes ao empreendedorismo feminino, onde são abordados temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

Nos últimos quatro anos, o projeto realizou 12 turmas de capacitação, formando 249 mulheres no ano de 2021, 379 em 2022, 452 em 2023 e neste ano foram 403, totalizando 1.483 empreendedoras formadas.

“O Lidera Mulher se tornou um programa impactante no que tange ao empreendedorismo feminino no município de São Gonçalo. Durante a capacitação, abordamos temas relevantes para que as mulheres consigam o conhecimento necessário para administrar o seu próprio negócio. Além de promover a autonomia financeira, contribuímos para a elevação da autoestima e da consciência crítica para evitar relacionamentos abusivos, contribuindo com o fim da violência doméstica”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Em média, 60% das mulheres formadas no projeto são da área de artesanato. Após a capacitação, elas são convidadas a exporem os seus produtos no Espaço Lidera Mulher, no Partage Shopping, ou na Feira da Mulher Empreendedora, no Centro, onde podem divulgar seus produtos e serviços.

No Espaço, as novas empreendedoras também têm a oportunidade de participar de palestras, rodas de conversa e oficinas com temáticas que fazem parte do cotidiano das mulheres que procuram o projeto em busca de sua autonomia financeira.

Inscrições abertas - Até o dia 16 de janeiro, mulheres que tiverem em interesse em participar do projeto podem se inscrever através do e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou pelo telefone (21) 99986-3516, que pertence à Subsecretaria, ou ainda nos espaços físicos do Lidera Mulher (3º piso do Partage Shopping) e na Feira da Mulher Empreendedora (Praça Dr. Luiz Palmier). As vagas são limitadas. As aulas serão ministradas às quintas, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage.