Texto encenado por Leticia Carvalho, Jorge Gomes e Alisson Siqueira propõe reflexão sobre dramas juvenis - Divulgação

Texto encenado por Leticia Carvalho, Jorge Gomes e Alisson Siqueira propõe reflexão sobre dramas juvenisDivulgação

Publicado 26/12/2024 19:42

São Gonçalo - Já está no ar no YouTube, no canal de mesmo nome, o curta-metragem "Trinca", uma produção do Curso de Teatro Carol Araújo, de São Gonçalo, que aborda temas atuais e delicados, como depressão e relações familiares, de maneira reflexiva e oportuna.

Na narrativa, os amigos Kendra, Robim e Saori se reúnem para se divertir, mas guardam segredos sobre suas vidas íntimas. O roteiro faz uso da simbologia das cartas de baralho para ilustrar os lados "noite e dia" de cada personagem, com os naipes representando aspectos específicos de suas personalidades, assim como a escolha de seus nomes.

Filmado em diversas locações gonçalenses, o curta conta com uma equipe majoritariamente papa-goiaba e inclui acessibilidade com legendas e libras.

A classificação é livre.

Alisson Siqueira assina o roteiro e é também responsável pela direção de arte, edição e composição musical, além de atuar no filme. Os estudantes Letícia Carvalho e Jorge Gomes completam o elenco. A direção é de Carol Araújo, com produção executiva de Lucas Nunes e interpretação em libras por Angélica Rodrigues.

O projeto foi selecionado pelo edital "Na Tela Gonçalense: produção de vídeo por celular", por meio da Lei Paulo Gustavo, em São Gonçalo. Assista gratuitamente no YouTube @CurtaTrinca e acompanhe os bastidores e making of pelo Instagram @trinca.curta e TikTok @curta.trinca.