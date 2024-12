São Gonçalo: Iniciativa oferece atividades físicas para promover saúde e integração - Renan Otto

São Gonçalo: Iniciativa oferece atividades físicas para promover saúde e integração Renan Otto

Publicado 27/12/2024 09:00

São Gonçalo - Em 2024, a Prefeitura de São Gonçalo celebrou os bons resultados do programa “Qualidade de Vida e Longevidade”, uma iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer que vem transformando a vida de centenas de moradores da cidade. Com 21 núcleos espalhados por diversas localidades de São Gonçalo, o projeto tem como objetivo proporcionar saúde física e mental aos participantes por meio da prática regular de exercícios físicos, e foi aprovado com entusiasmo pela comunidade local.

Voltado para pessoas com mais de 18 anos, sem limite de idade, o programa é acessível a todos, mas exige recomendação médica para participação nas atividades. Atualmente, mais de 1300 alunos estão matriculados e têm acesso a uma variedade de aulas, como ginástica, dança e ritmos, dança de salão, tai chi chuan, hidroginástica, entre outras.

O projeto foi oficialmente lançado no dia 31 de agosto de 2023 e, desde então, tem sido um sucesso crescente, com participação ativa de moradores de todas as idades. A Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo tem acompanhado de perto o impacto positivo da iniciativa, com destaque para a aprovação da população.

Os 21 núcleos espalhados pela cidade garantem que as atividades cheguem a diferentes bairros, oferecendo facilidade e acessibilidade para os participantes. Entre os locais de realização das aulas estão a Praça do Coqueiro, Quadra do Mutuapira, Associação de Moradores de Marambaia, Space Vip, Centro de Tradições Nordestinas, Campo do Esperança, Paróquia Nossa Senhora de Santana, Praça do Vila Candoza, Praça do Amendoeira, Condomínio Alcântara II, Três Campos, Praça Leonor Corrêa, Drogaria Raia – Alcântara, Praça do Lodial, Pátio Alcântara, Escola Municipal de Dança, Praça do Luiz Caçador, Espaço Menino de Deus, Complexo Esportivo Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, Praça Ex Combatente e Praça Chico Mendes.

Com uma abordagem abrangente e voltada para a promoção de uma vida mais ativa e saudável, o programa tem mostrado que o exercício físico é fundamental não apenas para a manutenção da saúde, mas também para a criação de um ambiente acolhedor e solidário, contribuindo para um futuro mais saudável para todos.