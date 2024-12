São Gonçalo: obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem a todo vapor nesta reta final de 2024 - Fábio Guimarães

Publicado 27/12/2024 10:00

São Gonçalo - As obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem a todo vapor nesta reta final de 2024. Na última semana foram feitas feitas obras de drenagem em diversas ruas, como na Rua General Pantaleão Pessoa, no Sacramento; além de obras de terraplanagem na Rua Caminho dos Quirins, no mesmo bairro. O pacote de obras, que é fruto de uma parceria da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo, vai contemplar 126 ruas que irão receber drenagem, pavimentação, meios-fios, calçadas e sinalização.

Serão transformados mais de 36 mil metros de extensão de vias nos bairros e o prazo para a conclusão das intervenções é de doze meses. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 130 milhões. As obras irão modificar 64 ruas do Sacramento, 28 ruas do bairro Eliane e 34 ruas do bairro Iêda.

Maria Fátima Menezes, de 51 anos, mora na região há 25 anos e celebra as obras no local. "Onde eu moro, enche muito quando chove, alaga. Esperamos que agora tudo melhore. Além disso, vão colocar asfalto e vai ser uma grande melhoria para a gente, que nunca teve isso aqui. Os políticos sempre prometeram mudanças no bairro, mas nunca fizeram nada. Essa é a primeira vez", disse a comerciante.

Além dessas intervenções, neste ano de 2024 foram entregues mais de 60 ruas com drenagem e pavimentação nos bairros do Pacheco e Sacramento, na mesma região, dentre outras melhorias em ruas de bairros como Vista Alegre e Boaçu, garantindo mais dignidade para os moradores de toda a cidade.