São Gonçalo: Secretaria de Desenvolvimento Urbano realiza obras em toda a cidadeFábio Guimarães

Publicado 28/12/2024 08:00

São Gonçalo - O asfalto que é visto por todo o município de São Gonçalo, incluindo o que pavimentou, no mês de novembro, a orla da Praia das Pedrinhas, por exemplo, é produzido pela própria Prefeitura de São Gonçalo, mais especificamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na Usina de Asfalto, localizada na Água Mineral. Desde o início do governo, foram produzidas 500 toneladas de asfalto por dia e 1.500 metros cúbicos por semana de concreto.

O trabalho é feito de segunda a sexta-feira, de forma contínua. De lá, saem, em direção às obras, caminhões lotados de asfalto, concreto, manilhas de vários tamanhos, tampas de bueiros, tijolos e outros tipos de materiais indispensáveis para aprimorar a cidade.

Apenas no ano de 2024, foram fabricados, em média, 81 mil unidades de tijolos, 10 mil meios-fios, 3.500 manilhas de 200 diâmetros, 3.400 manilhas de 300 diâmetros, 1.000 manilhas de 400 diâmetros, 500 manilhas de 500 diâmetros, 250 unidades de manilhas de 700 diâmetros. As manilhas são feitas segundo a demanda do município.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, destacou como é feito o trabalho na Usina. "A gente produz aqui tudo o que é necessário para as mais distintas obras que você vê pela cidade, como a revitalização do Jardim Alcântara, por exemplo, onde, além do estacionamento, fizemos uma rua pavimentada com urbanismo numa área que era usada para descarte irregular de lixo. É daqui que saem as dezenas de caminhões abastecidos com tudo o que é necessário para transformar São Gonçalo cada vez mais", afirmou.