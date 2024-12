São Gonçalo: Programa impulsiona na carreiras de novos atletas do município - Renan Otto

São Gonçalo: Programa impulsiona na carreiras de novos atletas do município Renan Otto

Publicado 28/12/2024 10:00

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer, tem investido de forma estratégica no esporte como ferramenta de inclusão social, buscando transformar vidas e promover a saúde e o bem-estar da população. O programa Auxílio Bolsa Atleta é uma das várias iniciativas que visam potencializar o talento local e dar suporte aos jovens em sua trajetória esportiva.

Em 2024, o programa Auxílio Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte e Lazer se consolidou como um marco para o esporte local, disponibilizando 75 auxílios, dando a oportunidade a diversos atletas de competirem em eventos de renome mundial e impulsionar suas carreiras. Criado com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de jovens talentos e tirar crianças e adolescentes da rua por meio da prática esportiva, o programa se destacou pela participação ativa dos atletas em competições internacionais e nacionais, refletindo diretamente nos resultados de sucesso.

O Auxílio Bolsa Atleta foi anunciado pelo prefeito Capitão Nelson durante um campeonato de kickboxing em julho de 2023. Na ocasião, o prefeito falou sobre a importância do programa e o impacto positivo que ele poderia proporcionar na vida de crianças e jovens. Ele destacou que a iniciativa visava justamente afastar os jovens das ruas, oferecendo-lhes oportunidade de se dedicarem ao esporte e desenvolverem seus talentos.

Ao longo de 2024, atletas de modalidades como kickboxing, karatê, jiu-jitsu, atletismo foram beneficiados com o programa, competindo em eventos internacionais, como Paris, Lisboa, Dubai, além de torneios nacionais em cidades brasileiras como Fortaleza, Salvador, Vila Velha, Brasíia e Cascavel. Os resultados foram expressivos, com 85% dos atletas retornando com medalhas, refletindo o alto nível de preparação e a eficácia do apoio recebido.

O secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade Busquet, ressaltou a importância do auxílio para o crescimento do esporte em São Gonçalo. “O Auxílio Bolsa Atleta é essencial para atletas participarem em competições internacionais e é crucial para o desenvolvimento do esporte no município. Além disso, o investimento público também contribui para a inclusão social, permitindo que talentos de diversas origens tenham a oportunidade de representar o país nos maiores torneios esportivos. O apoio do município não só fortalece a carreira dos atletas, mas também eleva o prestígio de São Gonçalo, incentivando a prática esportiva em geral e motivando as futuras gerações”, afirmou o secretário.