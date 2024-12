São Gonçalo: neste ano, foram entregues seis áreas de lazer revitalizadas - Renan Otto

Publicado 28/12/2024 11:00

São Gonçalo - Seis espaços de lazer e convivência foram entregues totalmente revitalizados este ano pela Prefeitura de São Gonçalo, dentro do projeto Praça Renovada. O destaque ficou com a Praça Governador Leonel Brizola, conhecida como Praça do Colubandê, que também passou por requalificação viária em seu entorno, com melhorias significativas para o trânsito na região.

No total, o Praça Renovada já recuperou 16 áreas de lazer na cidade, com a participação de outros projetos, como o Cidade Ilustrada, que garantiu a criação de murais e painéis altamente representativos das culturas e histórias de cada região beneficiada.

Neste 2024, a entrega da Praça do Rocha também foi marcante, com a criação de uma pista de skate e a nomeação do espaço de “Farlane Vinicius Skate Parque”, numa homenagem ao jovem gonçalense morto que oferecia aulas do esporte no local.

Também foram entregues as praças Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; a Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho; e Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, popularmente conhecida como Praça do Bairro Almerinda.

A maioria dos projetos executados revitaliza completamente as praças, com novos equipamentos de ginástica, brinquedos para as crianças,iluminação pública de LED, instalação de canteiros, bancos e mesas de concreto, dentre outras mudanças. Mas cada espaço possui suas especificidades e características próprias, que são levadas em conta.

No Rocha, foi feita a pista de skate e brinquedos para crianças com deficiência. No Colubandê, foi instalado o primeiro Parcão do município, além do reordenamento no trânsito do bairro. Já na Arena Zaga Silva (nome em homenagem a Luiz Gonzaga Madeira da Silva, jogador de futebol e morador do bairro), foi feito um novo campo de futebol, com arquibancada. No Almerinda, um outro campo de futebol foi revitalizado, com a construção de parquinho e área de convivência no local.

O prefeito Capitão Nelson celebra tudo o que o projeto concretizou no município. "O Praça Renovada surgiu com o objetivo de revitalizar as áreas de lazer de São Gonçalo, muitas, inclusive, estavam com brinquedos quebrados quando assumimos. Eu não tenho dúvida de que a gente tem conseguido atingir esse objetivo e é muito gratificante poder ver a população aproveitando esses novos ambientes", afirmou.