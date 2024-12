São Gonçalo: cardápio diferenciado para a ultima refeição do ano no Restaurante do Povo - Divulgação

Publicado 29/12/2024 14:03

São Gonçalo - Para encerrar o ano com "chave de ouro", o Restaurante do Povo, que fica no Alcântara, preparou uma refeição especial para os gonçalenses nesta terça-feira (31). O cardápio inclui um almoço com lombinho assado (prato principal), frango assado (como opção), farofa festiva, arroz, feijão, salada de beterraba, pudim de chocolate como sobremesa e suco de uva.

O objetivo é proporcionar uma refeição gostosa e com qualidade para os gonçalenses. A unidade, que funciona durante todo o ano, tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e R$ 1 o almoço.

No dia 31, o Restaurante do Povo funcionará no horário normal: o café da manhã é servido de 6h às 9h e o almoço das 11h30 às 15h. Já na quarta-feira (1), o Restaurante ficará fechado por conta do feriado, retornando na quinta-feira (2) com o funcionamento normal.

O Restaurante do Povo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo na cidade através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O equipamento fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro).