São Gonçalo: O prefeito Capitão Nelson e seu vice João Ventura tomaram posse e fizeram um juramento garantindo zelar pela população gonçalenseJulio Diniz

Publicado 01/01/2025 19:55



São Gonçalo - Com a garantia de que vai continuar a caminhar juntamente com a população para garantir o melhor para a cidade de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL) tomou posse como prefeito do município pela segunda vez, nesta quarta-feira (1°). Dessa vez, ele vai atuar ao lado do vice-prefeito João Ventura.



A posse do prefeito, de seu vice e de mais 27 vereadores eleitos em outubro de 2024 aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo. Além de afirmar que seu trabalho será ininterrupto, o prefeito reeleito agradeceu à população pela vitória expressiva nas urnas, com mais de 387 mil votos, o que equivale a quase 85% dos votos válidos no município.



A cerimônia da posse teve início por volta das 10h e foi presidida inicialmente pelo vereador Nelsinho Ruas (PL), o mais votado do município, seguindo o que determina regimento da Câmara Municipal de São Gonçalo. Nelsinho teve mais de 11 mil votos. No início da cerimônia, todos os vereadores eleitos fizeram o juramento prometendo zelar pelo progresso de todo o município.



"Este é um momento de celebração e renovação, onde a democracia se faz presente e a voz do povo é representada por cada um de nós vereadores. Hoje, damos início a um novo ciclo repleto de desafios e oportunidades. Cada um dos que vão ser empossados aqui hoje tem a responsabilidade de trabalhar em prol do bem-estar da nossa cidade, promovendo leis e políticas públicas que visem o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Que esta nova jornada seja marcada pela ética, diálogo e pela busca incessante de um futuro melhor para todos. Que possamos juntos construir um legado de compromisso e dedicação ao nosso povo", afirmou Nelsinho.



Depois disso, foi feita a votação da Mesa Diretora do biênio 2025 e 2026 da Câmara Municipal de São Gonçalo. A chapa eleita por unanimidade, com 26 votos, inclui Piero Cabral (Republicanos) como presidente; Nelsinho Ruas (PL) como 1° vice-presidente; Professor Felipe Guarany (MDB) como 2° vice-presidente; Juan Oliveira (PL) como 3° vice-presidente; Aline Cici Maldonado (PL) como 1° secretária; Natan (PP) como 2° secretário e Nem da Pank Motos (União Brasil) como 3° secretário. Depois disso, a cerimônia foi comandada pelo presidente da Mesa Diretora, Piero Cabral.



O prefeito Capitão Nelson e seu vice João Ventura foram chamados ao palco para tomar posse.



O prefeito reeleito Capitão Nelson destacou os avanços que o município teve no quesito saúde e desenvolvimento urbano.



"É uma satisfação enorme estar aqui! Quero parabenizar a todos os vereadores eleitos! No início do governo anterior, quando eu assumi, São Gonçalo sofria com décadas de atraso e tivemos que trocar o pneu do carro em movimento, avançamos, mas tenho certeza de que a população precisa de mais. Por isso, peço aos nossos servidores e novos vereadores que entendam suas responsabilidades. Temos a oportunidade de transformar essa cidade e eu preciso da ajuda de vocês, porque ninguém faz nada sozinho. Conseguimos, nesses quatro anos, resgatar a autoestima do gonçalense, já que no passado as pessoas tinham vergonha de dizer que eram daqui. Hoje, quando encontro os cidadãos na rua, eu vejo o brilho nos olhos das pessoas. Temos hospitais de referência para outros municípios, como o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) e o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg). Há quatro anos, o município era criticado no quesito saúde. Cada passo que damos, cada avanço, é resultado de trabalho, união. Temos um orçamento pequeno e, por isso, nossas parcerias são importantes", disse, também destacando que ainda há muito a ser feito e que esse trabalho não irá parar. "Minha ideologia é ser o melhor para o gonçalense. Vamos continuar avançando, temos muito o que fazer ainda. Eu não sou onipresente, por isso, conto com a ajuda de todos. Não vou enganar ninguém, podemos ter problemas e temos que estar preparados para isso, para dar uma solução para o povo, encarando o problema de frente, junto com a população, isso eu prometo. Agradeço também à população gonçalense pela votação expressiva que me reelegeu", afirmou.

AVANÇOS NA CIDADE VÃO CONTINUAR

O vice-prefeito João Ventura destacou a importância dos avanços obtidos no primeiro governo do Capitão Nelson e garantiu que o trabalho vai continuar na mesma intensidade por mais quatro anos.



"Quero dizer que, nesse ano que se inicia, a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu na nossa cidade durante esses quatro anos de governo do Capitão Nelson. Ele conseguiu tirar os atrasos da nossa cidade, avançamos 30 anos em 4 anos e é isso que a população espera da gente, por isso, tivemos essa vitória tão expressiva nas urnas. Esse é o recado da nossa população, que estejamos na rua, em prol do nosso povo e com a bênção de Deus", afirmou.



O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, marcou presença no evento e levou os cumprimentos do governador Cláudio Castro aos empossados. O governo do Estado do Rio vem investindo no desenvolvimento urbano de São Gonçalo, com obras como as do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) e de infraestrutura, com drenagem e pavimentação, em bairros como Vista Alegre, além da transformação em andamento da área do antigo Piscinão no novo Parque RJ São Gonçalo. O deputado federal Altineu Côrtes também foi mencionado, já que também é um dos responsáveis por fornecer ajuda ao município através de emendas parlamentares.



"Trago um abraço do governador Cláudio Castro e ele também reitera seu compromisso em continuar a trabalhar em parcerias que possam beneficiar o cidadão gonçalense. Aos eleitos, também reafirmo meu apoio para que o mandato de vocês seja desenvolvido da melhor maneira possível, para que vocês possam atender aos anseios da população gonçalense. Sabemos dos desafios. Há quatro anos, quando o Capitão Nelson assumiu, os desafios eram enormes. A cidade avançou em muita coisa, mas sabemos que ainda temos muito o que fazer. Entendemos que se avançamos muito nesses quatro anos foi porque os vereadores entenderam que precisavam trabalhar junto com o Executivo, com o Capitão Nelson, para alcançarmos esses objetivos. Tenho certeza de que nesses próximos quatro anos isso não será diferente", disse.