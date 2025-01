São Gonçalo: Ronda Maria da Penha defende as mulheres do município - Renan Otto

Publicado 02/01/2025 16:28

São Gonçalo - Com suas atividades iniciadas no ano de 2024, a Ronda Maria da Penha nasceu como um marco em São Gonçalo no combate à violência contra a mulher e também como um grande passo na ampliação dos serviços prestados pela Guarda Municipal de São Gonçalo.

O Grupamento Ronda Maria da Penha iniciou as suas atividades no dia 3 de setembro de 2024 e, desde então, atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres quando é acionado. O grupamento é composto por oito guardas municipais, sendo quatro homens e quatro mulheres. Diariamente um casal atua na escala 24 horas, sempre apto a responder ocorrências.

“Estou muito feliz em saber que a nossa instituição está salvando vidas nessa onda de violência que atinge nossas mulheres. A Ronda Maria da Penha foi desenvolvida pela Secretaria de Ordem Pública, com total apoio do prefeito Capitão Nelson e tem se mostrado um instrumento legal fundamental em casos de agressão ou solicitações feitas pelos órgãos que atuam diretamente no combate à violência contra a mulher”, disse o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes.

Apesar de sua criação recente, a Ronda já vem obtendo excelentes resultados, auxiliando mulheres não somente no combate direto à violência. Foram duas prisões realizadas; 14 deslocamentos à DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, para registros de ocorrência; nove conduções de vítimas até casa de familiares/ou lugar seguro; sete acompanhamentos até o hospital; seis encaminhamentos ao IML da Polícia Civil para realização de exames de corpo delito na Sala Lilás; seis apoios no recebimento da medida protetiva; seis acompanhamentos ao Centro Especial de Orientação a Mulher (Ceom); quatro acompanhamentos ao Conselho Tutelar; três apoios em abrigamento de vítimas; duas conduções do S.A.F.(Suposto Autor dos fatos) até à DEAM; uma condução de vítima até a residência para retirar pertences; uma condução de vítima até a rodoviária, pois era de outro Estado; um encaminhamento ao Neaca; 1 encaminhamento à Vara da Infância e Adolescência /Defensoria Pública;

A ronda atua em cooperação com órgãos como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Juizado de Violência Doméstica e Familiar do município, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Centros Especializados de Atendimento à Mulher vítima de violência doméstica/familiar, organizações não governamentais e demais órgãos que atuem direta ou indiretamente no combate à violência contra a mulher.

A Ronda Maria da Penha contribui para proteção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de forma integrada às ações realizadas pela rede de atendimento que combatem a violência contra a mulher.