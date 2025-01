São Gonçalo: Área de soltura na APA de Maria Paula triplica número de resgates - Divulgação

São Gonçalo: Área de soltura na APA de Maria Paula triplica número de resgatesDivulgação

Publicado 03/01/2025 09:39

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, concluiu o ano de 2024 com números expressivos que evidenciam seu impacto na preservação da fauna silvestre da região. A unidade registrou o acolhimento de 1.295 animais ao longo do ano, mais que o triplo do total recebido em 2023, quando foram registrados 426 atendimentos. A unidade também atingiu, no mês de novembro, um marco significativo: foram mais de 1.600 animais atendidos desde sua inauguração, em 2022.

Em 2024, a ASAS alcançou números expressivos em suas ações: 831 animais foram reabilitados e devolvidos ao seu habitat natural, desempenhando um papel crucial na restauração dos ecossistemas da Mata Atlântica. Além disso, 388 animais que necessitavam de cuidados avançados foram encaminhados para centros especializados, como o CRAS, CETAS e programas de monitoramento de praias. Outros casos foram geridos pela própria equipe da ASAS, com soluções adequadas às particularidades de cada situação.

O secretário de Meio Ambiente de São Gonçalo, Carlos Afonso, destacou a relevância da colaboração comunitária nesse avanço, consolidando o papel fundamental que a Asas tem desempenhado pela fauna de São Gonçalo.

"Os números mostram que a população está cada vez mais consciente da importância de proteger a fauna silvestre. A confiança no trabalho da ASAS é reflexo de um esforço coletivo para preservar a biodiversidade e assegurar o equilíbrio ecológico do nosso município", afirmou o secretário.

Com o trabalho realizado em 2024, a ASAS consolidou-se como referência em resgate, reabilitação e conservação de animais silvestres da região. A unidade não apenas protege a fauna, mas também inspira a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis e a valorizar a riqueza natural da Mata Atlântica.

O compromisso com a preservação ambiental segue como prioridade para 2025, garantindo um futuro mais equilibrado para a fauna e flora locais.



É importante ressaltar que ASAS não acolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura é destinada exclusivamente a animais silvestres, com foco em espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177