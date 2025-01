São Gonçalo: Parceria entre Prefeitura e Estado atua diretamente na prevenção de enchentes - Renan Otto

São Gonçalo: Parceria entre Prefeitura e Estado atua diretamente na prevenção de enchentesRenan Otto

Publicado 04/01/2025 09:42

São Gonçalo - O ano de 2024 foi de muito trabalho para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que em parceria com o Governo do Estado, atuou na limpeza de rios por toda a cidade de São Gonçalo. Um trabalho fundamental que tem seus resultados expressos especialmente durante períodos de chuvas intensas, como verão, reduzindo o impacto dos alagamentos. Foram mais de 364 mil toneladas resíduos retirados dos corpos hídricos da cidade de janeiro a dezembro de 2024.

Um grande destaque é a inédita desobstrução da foz do Rio Marimbondo na Baía de Guanabara, por meio de escavadeira anfíbia, otimizando de forma significativa o escoamento das águas do corpo hídrico, além de permitir a entrada e saída de barcos dos pescadores da comunidade pesqueira do bairro Porto Novo. Neste fim de ano, o trabalho de desobstrução vem sendo realizado na foz do Rio Brandoas.

Neste ano de 2024, foram 19 frentes de trabalho em São Gonçalo, totalizando mais de 15 mil metros de extensão com limpeza e desassoreamento de canais.

O Programa Limpa Rio é desenvolvido em parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado, por meio do termo de cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA - e a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) por meio do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, onde os corpos hídricos são vistoriados previamente para definição das ações de limpeza e desassoreamento.

O programa vem sendo desenvolvido desde 2021, no início da gestão do prefeito Capitão Nelson, onde já foram realizados cerca de 25,4 Km de extensão de serviços mecânicos de limpeza e desassoreamento em diversos corpos hídricos do município de São Gonçalo, com a retirada de volumes significativos de sedimentos, com objetivo de evitar enchentes e alagamentos.

Desde o início da parceria já foram contemplados parte dos rios: Alcântara/Colubandê e Afluentes, Canal Isaura Santarém, Luiz Caçador, Mutondo, Coelho, Imboaçu, Canal Califórnia e Madeira (Afluentes do Imboaçu), Brandoas, Marimbondo, Aldeia e Afluente, Salgueiro, Valério (Afluente do Salgueiro), Canal Mutuaguaçu, além da desobstrução de importantes canais de drenagens nos bairros Boaçu, Porto Velho e Neves.

Além dos serviços de limpeza mecânica nas calhas dos rios, estão sendo realizados serviços de limpeza manual nos trechos onde não é possível a entrada de equipamentos, devido à longa e consolidada ocupação de margens, ocorrida há décadas.



Colaboração da população



Apesar da continuidade do Limpa Rio contribuir de forma significativa para amenizar os eventos de enchentes e alagamentos, a Secretaria de Meio Ambiente ressalta a importância da participação da população na conservação dos trechos que já foram limpos.

“É importante destacar a necessidade de conscientização do cidadão, que pode colaborar de forma positiva e não descartar resíduos sólidos de forma incorreta em rios, canais e nas ruas. Isso contribui diretamente para a melhoria do meio ambiente”, comentou o secretário de Meio Ambiente Carlos Afonso.