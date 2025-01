São Gonçalo: monitoramento por câmeras para promover a segurança do municipio - Divulgação

Publicado 06/01/2025 07:33

São Gonçalo - Inteligência e rapidez no atendimento de ocorrências. A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) vem se destacando como um importante braço da Prefeitura de São Gonçalo em flagrantes de crimes e ocorrências diversas na cidade. De janeiro a novembro, foram mais de 900 ocorrências captadas pelas lentes das 440 câmeras da CSSG, cuja gestão fica a cargo da Secretaria Municipal de Transportes.

A Central tem sido um elo de ligação importante para otimizar ações e dar celeridade aos trabalhos da Prefeitura e das forças de segurança pública do Estado, um elo de parceria que amplia a atuação e resolução de ocorrências por parte da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e concessionárias prestadoras de serviço. A cada flagrante é avaliada a necessidade de contatar as equipes e órgãos responsáveis pelas possíveis resoluções a serem realizadas.

“Essa avaliação é executada pelos supervisores responsáveis nos plantões na CSSG, capacitados para as respectivas filtragens e decisões, visto que não são todas as ocorrências visualizadas que têm necessidade de deslocar equipes para o local”, disse Wallace Oliveira, responsável pela CSSG.

Entre os números de 2024 da Central de Segurança, de janeiro a novembro, o que teve maior número de registros foi o de colisões, totalizando 245 ocorrências. Outros números de destaque foram 108 acidentes de trânsito, 75 furtos de cabos nas vias, 60 ações envolvendo bombeiros e 26 furtos.

Cabe ressaltar que algumas situações foram dispersas sem necessidade de interferência e, determinados casos, equipes próximas ao local já estavam atentas ao ocorrido.

“No que tange aos próximos passos para a CSSG em 2025, tendo em vista que construímos uma sólida cooperação entre as forças de segurança pública — como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Polícia Militar, entre outros —, e que promovemos a integração com secretarias municipais, como Ordem Pública, Defesa Civil e Meio Ambiente, visualizamos a expansão dessas integrações. A ideia é ter proximidade com mais órgãos, com finalidade da utilização dos recursos que oferecemos para ações mais eficazes e maior segurança para o dia a dia da população gonçalense”, completou Wallace.

A CSSG conta com acesso a uma rede de informações intermunicipais, a Muralha Digital, que possibilita compartilhamento de dados pontuais de forma mais eficiente, auxiliando em uma pronta resposta às ocorrências. Para 2025, a Central de Segurança vai buscar a integração com o sistema de banco de dados nacional ampliando a consulta e o acesso a informações a nível nacional. Essa iniciativa potencializará a tecnologia de ponta já presente em São Gonçalo, promovendo ainda mais eficiência e inovação.