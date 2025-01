São Gonçalo: cidade terá novo centro de capacitação profissional - Divulgação

Publicado 06/01/2025 08:15

São Gonçalo - Visando dar mais qualidade para a qualificação profissional dos gonçalenses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá criar um Centro de Qualificação do Trabalhador e Empreendedor, no Centro do município. O prédio, onde funcionava anteriormente o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE), está sem funcionamento. As obras no local estão em processo de licitação.

No novo Centro de Qualificação, serão ministradas as aulas dos cursos profissionalizantes que o município já oferece em parceria com a Firjan, Sebrae, Sest/Senat e CIEE.

"Conseguimos, junto ao Governo Federal, a autorização para criar esse centro. É um ótimo prédio! Vamos fazer obras de adequação e ficará melhor ainda, com uma área de administração e oito salas amplas para podermos abrigar os mais diversos empreendedores do município. Em dois dias, tiramos seis caminhões com entulhos que ficavam no local. Nosso objetivo é oferecer um espaço específico para que consigamos qualificar ainda mais a mão de obra do município em 2025", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

O Centro de Qualificação do Trabalhador e Empreendedor ficará localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, no número 153, no Centro de São Gonçalo.