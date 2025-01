São Gonçalo: Rede municipal amplia alcance das unidades da Atenção Básica - Renan Otto

Publicado 08/01/2025 16:02

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo está promovendo mudanças na rede para descentralizar serviços e melhorar o atendimento ao público. Atualmente, os gonçalenses têm à disposição três níveis de atendimento: básico, especializado e urgência e emergência. Apesar de terem as ações bem definidas, a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour, realiza ajustes para beneficiar os usuários do sistema.

“Estamos descentralizando serviços e algumas unidades da Atenção Básica já oferecem atendimentos além do clínico geral e ofertam alguns exames. Outra mudança de hábito que estamos querendo implantar é o atendimento na Atenção Básica para os casos de menor complexidade, mesmo que o paciente não esteja agendado. Não podemos continuar atendendo em um pronto socorro casos que poderiam ser resolvidos em postos de saúde”, esclareceu Dra. Bianca Serour.

A porta de entrada para a rede de saúde, normalmente, é a Atenção Básica, que trabalha com promoção da saúde e prevenção às doenças. Nela estão os postos de saúde (unidades de saúde da família), polos sanitários e clínicas, onde os pacientes têm o primeiro contato com um clínico geral. Os agendamentos para o médico e demais profissionais de saúde são realizados na própria unidade. Esse médico pode pedir a realização dos exames mais simples, como um raio-x, hemograma completo, fezes e urina, por exemplo.

Quando há necessidade, o médico generalista realiza o encaminhamento para um especialista como oftalmologista, cardiologista, endocrinologista e outros. Todos os especialistas e exames mais complexos fazem parte da Atenção Especializada. Para ter acesso aos especialistas, os pacientes devem inserir o encaminhamento do clínico geral com os documentos pessoais no sistema da Central de Regulação e aguardar o agendamento. A inserção pode ser feita em qualquer unidade de saúde.

As unidades das Atenções Básica e Especializada funcionam, em sua maioria, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Há unidades que têm horário estendido e atendem durante a semana até às 22h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, também funcionam aos sábados, das 8h às 13h.

Os hospitais que funcionam 24 horas, diariamente, são aqueles que atendem urgências e emergências. Os casos de urgência são aqueles que exigem atendimento rápido, mas o paciente não corre risco de morte. Uma emergência é quando o paciente corre risco de morrer caso o atendimento não seja rápido. Esses hospitais são chamados de ‘porta aberta’, já que não precisam de nenhum agendamento para os atendimentos. No entanto, muitos casos que não são de urgência e emergência são atendidos nos hospitais.

Dentro da urgência e emergência, ainda há hospital que não é ‘porta aberta’, como o de Retaguarda Gonçalense; do Câncer e do Coração (HCCOR), em Lagoinha; e Luiz Palmier (HLP). Os dois últimos são responsáveis pelas cirurgias eletivas (aquelas que são marcadas com antecedência). E o Retaguarda, atualmente, recebe pacientes transferidos das unidades municipais de pronto atendimento que precisam de hospitalização, mas que não necessitam de uma unidade de emergência. Com a ampliação que está sendo feita na unidade, ele também realizará cirurgias eletivas.



Atenção Básica



USFs



Clínicas do Mutondo, Colubandê e Dr. Zerbini, Arsenal



Polos sanitários Washington Luiz, Zé Garoto; Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa; Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina; Hélio Cruz, Alcântara e Augusto Sena, em Rio do Ouro



Atenção Especializada



PAMs Coelho e Neves



Ciesg, Vila Três



Clínica Municipal da Criança, Zé Garoto



Clínica do Barro Vermelho



CER III, Neves



Caps, Capsi, Capsad



Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade



Espaço Rosa, Zé Garoto



Centro de Triagem ao Coronavírus, Zé Garoto



Núcleo de Atenção às Pessoas Ostomizadas, Centro



Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Centro



Urgência e Emergência ‘porta aberta’ 24h



Pronto Socorro Central, Zé Garoto



Pronto Socorro Infantil, Zé Garoto



Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia



Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara



Hospital Luiz Palmier - somente emergência dos casos de saúde mental