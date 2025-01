São Gonçalo: Projeto oferece capacitação gratuita em empreendedorismo - Julio Diniz

São Gonçalo: Projeto oferece capacitação gratuita em empreendedorismo Julio Diniz

Publicado 08/01/2025 16:07

São Gonçalo - As mulheres São Gonçalo têm até o dia 14 deste mês para se inscrever na 13ª turma do Lidera Mulher, projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae. As inscrições podem ser feitas por e-mail, telefone ou presencialmente, mas as vagas são limitadas.

O Lidera Mulher oferece curso gratuito de capacitação e qualificação para práticas empreendedoras, abordando temas como formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, localizado no 3º piso do Partage Shopping, a partir do dia 16 de janeiro.

Desde a sua criação, o projeto já capacitou mais de 1300 mulheres, sendo um importante marco para o fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade. Ao final do curso, as participantes recebem certificados e permanecem inseridas no projeto expondo seus produtos no Espaço Lidera Mulher e na Feira da Mulher Empreendedora, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos.



Inscrições:



E-mail: inscricaolideramulher@gmail.com



Telefone: (21) 99986-3516



Locais: 3º piso do Partage Shopping e Feira da Mulher Empreendedora (Praça Dr. Luiz Palmier)