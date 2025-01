São Gonçalo: Servidores da Prefeitura participam da ação para ampliar o estoque do Hemonúcleo da cidade - Julio Diniz

Publicado 14/01/2025 17:46

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo segue com a campanha para incentivar a doação de sangue entre os servidores municipais. Com o slogan “Dando o sangue por você”, nesta segunda-feira (13), foi a vez dos funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública participarem da campanha.

“Foi um ato importante. Mostra que a corporação está atenta aos anseios sociais e a gente fica feliz em colaborar ajudando a salvar vidas doando sangue”, disse o comandante da Guarda Municipal, Ewerton França.

Para os próximos meses, outras secretarias serão convidadas a participar da campanha. A iniciativa foi idealizada pela secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour, com objetivo de promover a solidariedade entre os servidores e conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. A meta é aumentar o estoque do Hemonúcleo de São Gonçalo.

“A doação de sangue pelos servidores públicos têm um impacto muito significativo na população por eles serem referência. Eles podem inspirar e conscientizar a comunidade sobre a importância desse gesto tão solidário. Além disso, as doações ajudam a manter os nossos estoques abastecidos, garantindo que as pessoas em situações críticas tenham acesso a doação de sangue", afirmou a Coordenadora Técnica do Hemonúcleo.

Atendimento – O Hemonúcleo de São Gonçalo recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos.



Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter nenhuma doença transmitida pelo sangue; não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B e C, aids (vírus HIV), doenças ligadas ao vírus HTLV I e II; não ter doença de chagas, não ter tido malária e não pode fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. As restrições são, ainda, para pessoas que têm doenças autoimunes, diabetes e hipertensão. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.