São Gonçalo: resultado da pré-matricula da rede municipal de educação é divulgadoRenan Otto

Publicado 14/01/2025 17:58

São Gonçalo - O resultado da pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de São Gonçalo já está disponível no link https://prematriculasg.siseduc.org.br . Os contemplados devem efetivar a matrícula no período de 20 a 24 de janeiro, direto na unidade escolar. O não comparecimento no período definido implicará na disponibilização da vaga para a comunidade.

O candidato que não for contemplado entrará, automaticamente, na lista de espera da primeira opção de escola escolhida, que estará disponível a partir de 30 de janeiro, no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br . Será mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).

A partir de 31 de janeiro de 2025, caso o candidato esteja na lista de espera e tenha interesse em pleitear a vaga em outra unidade escolar, deverá acessar o site https://prematriculasg.siseduc.org.br para fazer a solicitação. É importante ressaltar que sua nova colocação na lista de espera seguirá o critério cronológico contando a partir da data e hora em que a nova solicitação for feita e o responsável abrirá mão de sua posição na lista de espera da escola anterior.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem procurar a unidade de ensino para realizar a matrícula presencialmente, no período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025. No ato da matrícula, os contemplados deverão apresentar os seguintes documentos (originais e cópias):



– Certidão de nascimento do aluno;



– Dois retratos 3x4;



– Histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado;



– Comprovante de residência com CEP;



– Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;



– Carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno;



– Carteira de Identidade (RG) e CPF do responsável;



– Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor.