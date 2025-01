São Gonçalo: Alunos realizaram aula prática na APA de Maria Paula - Renan Otto

São Gonçalo: Alunos realizaram aula prática na APA de Maria PaulaRenan Otto

Publicado 21/01/2025 05:53

São Gonçalo - Com mais de 20 alunos, a primeira turma de 2025 do Curso de Voluntários da Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo encerrou a sua participação em uma aula prática na Área de Proteção Ambiental Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula (APA), na tarde desta segunda-feira (20).

A aula foi ministrada por agentes da Defesa Civil e pelo subsecretário da pasta, Major Felipe Assumpção, que reforçou a importância de formar essa equipe de voluntários para a cidade.

"Com essa formação da turma de voluntários, que conta com moradores de diversos bairros, podemos ver que o município vai estar cada vez mais forte e resiliente, com munícipes capacitados e preparados para agir em casos de emergência. Pretendemos formar mais turmas durante o ano", disse.

Nesta atividade prática, os alunos aprenderam sobre resgate de feridos, primeiros-socorros e orientação para a população em casos de desastres, combate a princípios de incêndio e atendimento pré-hospitalar.

A futura voluntária da Defesa Civil, Luciana Xavier, de 44 anos, destacou a relevância do curso para a população. "Todo aprendizado no curso é muito importante para ajudarmos a população em situações de desastres. Eu indico essa experiência para todo mundo. Agora, nós estamos confiantes para pôr em prática tudo que aprendemos junto à Defesa Civil", afirmou.

Com a conclusão do curso, os participantes ganharam um certificado e poderão atuar em abrigos provisórios, além de auxiliar a Defesa Civil em situações de desastres naturais.

O curso é composto por cinco módulos e ensina sobre noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros. Vale reforçar que os voluntários não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como se fossem bombeiros ou agentes da Defesa Civil.