São Gonçalo: agindo rapidamente após alerta do videomonitoramento Divulgação

Publicado 20/01/2025 09:47

São Gonçalo - Na noite do último sábado (18), dois homens foram presos após furtarem cabos e refletores na Rua Jovelino de Oliveira Vianna, em Alcântara. A ação foi frustrada graças à rápida intervenção das equipes da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal de São Gonçalo.

Enquanto realizavam o patrulhamento preventivo no Centro da cidade, os agentes receberam um alerta do setor de videomonitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que detectou o furto em andamento. As equipes seguiram para o local e, ao chegarem, flagraram os suspeitos cometendo o crime. Ao perceberem a presença dos agentes, os indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados pelas equipes da Guarda Municipal na Rua Orlando Martins.

Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos à 74ª DP, em Alcântara, e, após os procedimentos, encaminhados à Central de Flagrantes, na 73ª DP, em Neves, onde permaneceram presos. A atuação integrada das forças de segurança e o apoio das câmeras de videomonitoramento foram fundamentais para o sucesso da operação e a prisão dos criminosos.