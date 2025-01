São Gonçalo: Novo mandato é válido para os anos de 2025 e 2026 - Fábio Guimarães

Publicado 18/01/2025 09:34

São Gonçalo - Foi realizada a cerimônia de posse da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Assistência Social, no auditório do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), localizado na Venda da Cruz. O Conselho é formado tanto por membros indicados pelo governo municipal quanto por membros de instituições representantes da sociedade civil. O mandato da mesa diretora do conselho é válido pelos anos de 2025 e 2026.

O evento contou com a presença do secretário de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, Felippe Mattos Monteiro; representantes da mesa diretora anterior e da atual, além de membros de instituições compondo a sociedade civil e da vereadora Patrícia Silva, presidente da Comissão Permanente da Saúde e da Assistência Social da Câmara de Vereadores.

A mesa diretora eleita nesta quarta é formada pela presidente Roberta Fabíola Teixeira Temtemples (eleita por indicação do governo municipal), pelo vice-presidente Carlos Augusto Guimarães (eleito pela sociedade civil), pelo primeiro secretário Thiago dos Santos (também representante da sociedade civil) e pelo segundo secretário Diego Martins Nascimento (indicado pelo governo municipal).

Roberta Fabíola Teixeira Temtemples, eleita presidente da mesa diretora, garantiu que vai atuar de forma constante para garantir o melhor serviço para a população. "Precisamos garantir a qualidade, segurança e eficiência na execução da política pública de assistência social. Vamos fiscalizar e garantir que todos os serviços prestados estejam sendo ofertados aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e para a população gonçalense num todo”, afirmou.

Além da mesa diretora, foram escolhidos os membros das comissões do Conselho de Assistência Social que representam a sociedade civil. Em cada comissão, são eleitos cinco instituições que representam a sociedade civil e mais cinco representantes do governo, estes últimos serão escolhidos até o fim desta semana, com uma publicação no Diário Oficial oficializando os eleitos, além dos suplentes.