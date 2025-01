São Gonçalo: equipes da Gestão de Impacto Social, do programa Obra Cidadã, estão atuando no trecho 4 e tirando as dúvidas da população - Fábio Guimarães

Publicado 14/01/2025 18:05

São Gonçalo - Calçadas e um trecho da ciclovia começaram a ser feitos em uma parte do trecho 4 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao 7° Batalhão da Polícia Militar, na Trindade. Nesta terça-feira (14), equipes atuam tanto no trecho 4 quanto no trecho 5; este último está recebendo obras de drenagem, além da instalação de estacas para uma ponte para veículos no Rio Alcântara.

Além disso, equipes da Gestão de Impacto Social, do programa Obra Cidadã, estão atuando no trecho 4 tirando as dúvidas da população sobre as obras e ouvindo sugestões.

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do projeto. "O MUVI está transformando São Gonçalo. Podemos ver como as obras já estão dando resultado em bairros como Vila Lage e Camarão, por exemplo. Agradeço ao governador Cláudio Castro por essa ajuda e ao secretário das Cidades, Douglas Ruas. Estamos dando mais qualidade de vida para o gonçalense", disse.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também reforçou a importância do projeto para São Gonçalo. "Estamos transformando a cidade com o projeto do MUVI, além de acolhendo e orientando a população com o programa Obra Cidadã. Seguimos por uma São Gonçalo cada vez melhor", disse.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.