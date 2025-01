São Gonçalo: Grupo de trabalho reúne secretarias e agências externas em plano integrado - Renan Otto

Publicado 15/01/2025 19:09

São Gonçalo - A Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, nesta quarta-feira (15), no Sest Senat, em Tribobó, o 1º Workshop de Atualização Estratégica da Defesa Civil. O evento teve como objetivo reunir as secretarias municipais e diversas agências externas, abordando diretrizes e estratégias para o enfrentamento de desastres naturais e fortalecimento da resposta da cidade a situações emergenciais.

A abertura do workshop contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, que destacou a importância da capacitação e da união entre as diferentes secretarias e órgãos no processo de gestão de desastres.

“É muito importante que eventos como esse aconteçam porque já vivenciamos muitos problemas por conta da chuva. E todos nós aqui precisamos nos conscientizar, pois a população espera uma resposta nossa. Espero que todos estejamos prontos, pois a resposta não deve vir apenas da Defesa Civil, mas de todos os servidores. Este encontro é para que cada secretaria saiba suas atribuições”, afirmou o prefeito.

Durante a manhã, os servidores da Defesa Civil compartilharam informações sobre o contexto meteorológico da cidade, apresentando gráficos sobre a classificação climática de São Gonçalo, com detalhes sobre as estações chuvosas e secas, além de orientações sobre a previsão, envio de alertas, monitoramento, mobilização e educação. O mapeamento e a setorização das áreas de risco também foram discutidos, com o objetivo de melhorar a resposta a desastres e diminuir os danos à população.

Além disso, o evento proporcionou a definição das responsabilidades das secretarias municipais, que fazem parte da Matriz de Responsabilidade, estabelecendo as ações que cada uma deve executar em caso de emergência. Diversas agências externas também participaram, incluindo a concessionária Águas do Rio, Enel, Polícia Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Na parte da tarde, o workshop se concentrou em nivelar o conhecimento sobre a Matriz de Responsabilidade com as secretarias e as agências presentes, buscando garantir que todos compreendam suas responsabilidades e o passo a passo necessário para a execução das ações de resposta. A capacitação continuada foi destacada como uma das bases para tornar a Defesa Civil mais eficaz e eficiente, aumentando a capacidade de resposta e a preparação para possíveis emergências.

O major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil, abordou de forma prática a Matriz de Responsabilidade, um documento crucial que define as funções de cada agência em um cenário de desastre. Durante sua apresentação, o major também conduziu uma simulação, visando engajar os participantes e garantir a compreensão das ações a serem tomadas em situações reais.

“O evento de hoje tem uma magnitude muito abrangente, e minha expectativa é que, ao término do evento, os munícipes gonçalenses, os responsáveis pela gestão municipal e também as agências externas consigam amadurecer um pouco mais os seus conhecimentos sobre Defesa Civil. Estamos falando de ações que envolvem a percepção de risco, a redução de risco de desastres e outras medidas que visam proteger a população e minimizar os danos”, afirmou o Major. O workshop foi um passo importante para a construção de uma rede de colaboração entre as diversas entidades envolvidas na proteção da população de São Gonçalo, visando um município mais preparado e resiliente diante de possíveis desastres naturais.