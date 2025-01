São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy tem obras da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 16/01/2025 17:19

São Gonçalo - Uma conquista histórica para a saúde pública, a proteção ambiental e o desenvolvimento de São Gonçalo. Assim pode ser descrita a mais recente obra no sistema de esgoto da cidade, que foi entregue pela Águas do Rio à população do município nesta terça-feira (14). A iniciativa, que tem grande impacto para o meio ambiente, também vai beneficiar cerca de 30 mil moradores do Mutondo e de outros oito bairros, com sete milhões de litros de esgoto por dia deixando de poluir o Rio Alcântara e a Baía de Guanabara. Mais do que infraestrutura, a obra é um marco que promove qualidade de vida, valorização imobiliária e oportunidades para todo o município da Região Metropolitana do Rio.

Além do Mutondo, a intervenção vai beneficiar pessoas que vivem no Galo Branco, Rocha, Antonina, Nova Cidade, Alcântara, São Miguel, Trindade e Estrela do Norte. A solenidade de entrega da obra aconteceu na base operacional da concessionária no bairro Boa Vista.

A Águas do Rio construiu uma rede com 3,5 quilômetros de extensão para desviar sete milhões de litros de esgoto por dia, que, agora, passam a ser encaminhados diretamente à Estação de Tratamento de Esgoto São Gonçalo, que fica no Boa Vista. O volume equivale a três piscinas olímpicas. Diogo Freitas, gerente executivo da concessionária, destaca os benefícios do trabalho recém-concluído.

“Hoje é um marco para a cidade e reflete nosso compromisso com a transformação social e urbana. Nosso propósito é deixar um legado de oportunidades e transformar vidas nas 27 cidades fluminenses onde atuamos. Estamos criando um futuro mais justo e sustentável para todos os moradores e para São Gonçalo como um todo”, afirmou Diogo.

Antes do trabalho realizado pela empresa, áreas desses bairros contavam com redes coletoras que não estavam ligadas a nenhuma estação de tratamento. A nova rede faz a conexão das tubulações existentes com a estação, mudando essa realidade. Na unidade, o esgoto passa por diversas etapas de processamento e retorna à natureza dentro dos padrões de qualidade estabelecidos por órgãos ambientais. Dessa forma, o sistema estará completo nos nove bairros, com coleta e tratamento.

Com a nova infraestrutura, moradores e comerciantes deixam de conviver com o mau cheiro, a presença de insetos e roedores às margens do Rio Alcântara e veem diminuir, consideravelmente, os riscos de contrair doenças causadas por água contaminada.

“Todo esse esforço está focado em avançar com os serviços de água e esgoto em São Gonçalo, além de alcançar a universalização do saneamento básico na cidade”, concluiu Diogo.