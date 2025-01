São Gonçalo: Avenida Paula Lemos tem trecho fechado ao trânsito - Fábio Guimarães

Publicado 18/01/2025 09:28

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo deu início, nesta quarta-feira (15), à interdição no trânsito de veículos na da Avenida Paula Lemos, no Mutuá. Desde o início do dia, agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. A obra de macrodrenagem no local tem previsão de durar 40 dias.

A Avenida Paula Lemos está totalmente interditada no trecho que fica entre a Rua General Canrobert até o posto de combustíveis-BR por causa do avanço das obras de macrodrenagem que acontecem na região. O pacote de obras inclui 16 vias dos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa, incluindo a que está com a interdição.

Durante 40 dias, período no qual a interdição estará acontecendo, o trânsito será desviado pela Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, na altura do posto, retornando à Avenida Paula Lemos na altura do ponto final dos ônibus. No trecho interditado, serão instaladas galerias para captação das águas das chuvas. Ainda nesta semana, equipes da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Gonçalo estiveram no local entregando panfletos aos moradores e comerciantes da via explicando a interdição.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do avanço das obras para o município. "Os moradores dos bairros nos quais as obras estão andamento sofrem com alagamentos crônicos há anos. Agora, estamos agindo para acabar com este problema, além de dar um asfalto digno de qualidade para essas pessoas. Muitas das 16 ruas do projeto, por exemplo, nem tinham asfalto. Estamos dando mais qualidade de vida para a nossa população", afirmou.

Renata Maria da Silva, de 54 anos, é moradora da Avenida Paula Lemos desde que nasceu. Ela acredita que a drenagem que vem sendo feita nos bairros é necessária. "Essa drenagem que estão fazendo aqui vai ser boa para a população, é necessária. Na minha rua, não alaga tanto, mas nas ruas aqui de trás é complicado, as pessoas sofrem há muito anos. A expectativa que tenho é boa, espero que as obras funcionem", Renata Maria da Silva, de 54 anos.

Qualidade de vida – As obras de macrodrenagem nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa englobam quase quatro quilômetros de extensão, com investimento de R$ 38 milhões e irão beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. As obras tiveram início em janeiro do ano passado e estão na reta final. Ao todo, 16 vias estão em transformação, sendo elas: Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome.