São Gonçalo: Áreas de lazer passaram por mudanças através do programa Praça RenovadaFábio Guimarães

Publicado 21/01/2025 06:06

São Gonçalo - O programa Praça Renovada da Prefeitura de São Gonçalo revitalizou mais duas áreas de lazer, sendo uma no Pontal e outra no Porto do Rosa. Os espaços possuem novos brinquedos para crianças, canteiros e pintura, dentre outras novidades. A praça do Porto do Rosa ainda teve a quadra poliesportiva revitalizada. Com essa duas áreas de lazer, o Praça Renovada já transformou 18 espaços no município, dando mais qualidade de vida para a população.

Além dos novos equipamentos, ambas as praças contam com canteiros para valorizar a jardinagem no município. O trabalho de plantio e cuidado com as mudas plantadas é feito pela Subsecretaria de Parques e Jardins.

O secretário de Conservação, Edson Leal, destacou a importância da revitalização das áreas de lazer. "Já transformamos 18 áreas de lazer com o Praça Renovada. Rotineiramente, as equipes também atuam com a jardinagem das praças, buscando preservar o verde no nosso município. O projeto vem transformando espaços que não viam revitalizações há muito tempo. Trocamos diversos brinquedos quebrados e realizamos várias intervenções artísticas nesses espaços. O feedback da população, inclusive, tem sido primordial para que possamos confirmar que as revitalizações nessas áreas gratuitas de lazer estão dando certo", disse.

Wilson Silva Queiroz, de 58 anos, é comerciante e morador do Pontal. Ele trabalha próximo à praça revitalizada e afirma que a população tem aproveitado a área de lazer.

"A praça anterior só tinha mato, ninguém mais ficava. As mesas estavam desgastadas. Agora, com a revitalização, as crianças conseguem aproveitar mais, brincam, deu uma renovada até no nosso bairro. Antes, não ficava criança nenhuma, agora elas ficam. Eu vejo a equipe da Prefeitura aqui constantemente cuidando dos canteiros, regando, está ótimo", disse.

Praça Renovada – Com essas duas praças, o projeto Praça Renovada, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já foi concluído em 18 espaços: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda; Praça do Pontal; e Praça do Porto do Rosa.

O projeto está executando os ajustes finais na Praça do Jardim Alcântara, que logo será entregue para a população.