São Gonçalo: Unidade promove palestras de conscientização esta semana - Divulgação

São Gonçalo: Unidade promove palestras de conscientização esta semanaDivulgação

Publicado 22/01/2025 07:03

São Gonçalo - Com o tema: “Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida”, a direção do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, irá realizar duas palestras de conscientização para os funcionários da unidade. A ação faz parte da Campanha Janeiro Branco e vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 24, em dois horários: às 11h e 15h.

A Campanha Janeiro Branco tem por objetivo alertar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas. Os palestrantes do HCCOR serão o enfermeiro Edmilson da Silva e a psicóloga Camille Porto. Ele vai apresentar o tema que dá nome ao evento: “Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida”, às 11h, e ela: “Fadiga por Compaixão: O Preço do Cuidar”, às 15h.

“Essa é mais uma ação do hospital que se preocupa em cuidar de quem cuida. A unidade, além de pensar e dar todo o apoio, inclusive psicológico e emocional, aos pacientes, também pensa em seus colaboradores. Em todas as campanhas da saúde, eles realizam orientações para os seus funcionários”, lembrou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.