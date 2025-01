São Gonçalo projeto Cidade Ilustrada valoriza o grafite na região - Divulgação

Publicado 22/01/2025 07:27

São Gonçalo - O Projeto Cidade Ilustrada trouxe mais artes e cores para o município de São Gonçalo. Mais de 20 painéis foram feitos por toda a cidade desde o início do projeto, em 2021, e mais seis estão para começar este ano. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo e reúne dezenas de artistas locais, sob a curadoria do consagrado artista gonçalense Marcelo Eco. Atualmente, estão sendo feitos diversos painéis pela cidade, incluindo um em homenagem ao jogador de futebol Vini Jr., no Centro.

Mais seis painéis estão em pré-produção no município: do grupo de música Os Garotin, no MUVI; o navegador Gonçalo Gonçalves, no Centro; além de uma mureta de representatividade negra, no Paraíso; um painel Bonde de SG, no MUVI; um painel Relógio de Sol, no Camarão; e um na passarela de Vista Alegre.

Retratos da História - Em 2021, o Cidade Ilustrada começou a dar forma ao viaduto do Alcântara. Os quatro primeiros painéis executados nos paredões contam a história do município de São Gonçalo, exaltando os Tamoios, povos originários da região, a vegetação e os animais nativos. O trabalho também retratou a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico, além da histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios. Depois disso, foram feitas pinturas nos viadutos do Colubandê (2022); de Maria Paula (2022); na Avenida Presidente Roosevelt, às margens da RJ-104, e no retorno do tráfego no bairro de Marambaia (2022); no viaduto de Tribobó (2023); e no do Jardim Catarina (2023), retratando as origens do bairro com desenhos de indígenas e da flora local.

O viaduto do Alcântara, no trecho em frente à Praça Chico Mendes, recebeu, em 2023, um grafite em homenagem ao ambientalista Chico Mendes, que retrata a fauna brasileira. Passarelas, como a do Arsenal (2023) e do Coelho (2023), também receberam desenhos abstratos e de tulipas do Cidade Ilustrada.

Praças - Nas praças, um painel do Cidade Ilustrada foi feito na Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina (2022), com desenhos que representam as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras do bairro; um mural que representa o esporte, a natureza e a cultura local foi feito na Praça do Barenco, no Boaçu (2022); a Praça Lagoa Seca, no Laranjal (2022), também recebeu um painel buscando demonstrar a influência dos movimentos da natureza. Um paredão recebeu o colorido do Cidade Ilustrada na Praia das Pedrinhas, às margens da BR-101, além da praça da região, em 2023. O projeto investiu em tons de amarelo, laranja, roxo e lilás, com desenhos que lembram a cultura local, como a beleza do famoso pôr do sol, peixes, pescadores e caranguejos.

A Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha (2024), foi revitalizada e recebeu um painel que explora brincadeiras de ruas muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião e outras. Desenhos do Cidade Ilustrada também transformaram a Praça do Colubandê (2024).

Em 2024, unidades de saúde começaram a receber o projeto. Desenhos de animais, plantas e cores embelezaram a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) do Pacheco, além do Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto. O Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem) do Alcântara, inaugurado em 2024, também recebeu intervenções artísticas do projeto.

Diversos painéis foram feitos no trecho do corredor viário MUVI, nos trechos 1, 2 e 3, que estão com as obras mais desenvolvidas. Entre os temas retratados, o pôr do sol das Pedrinhas, os meios de locomoção, como a bicicleta; os povos indígenas. Já o Ecoponto do Barro Vermelho, inaugurado em 2023, também recebeu intervenções artísticas do Cidade Ilustrada. A Secretaria de Conservação revitalizou, em 2024, uma área na Estrada de Santa Izabel, mais especificamente na localidade conhecida como Cafuca. Com isso, a Cidade Ilustrada fez um painel grafitado com símbolos da natureza, como borboletas e flores. No final do ano de 2024, foi feito um painel do Cidade Ilustrada na Rua Maurício de Abreu, em Neves. É que, além de estarem sendo criadas vagas de estacionamento e uma parte da rua ter sido pavimentada, um novo mural do projeto Cidade Ilustrada foi desenvolvido no espaço, com desenhos de representações da natureza, flores e borboletas. Em dezembro de 2024, a Prefeitura iniciou a marcação de pintura para o painel do Vini Jr., cria do Porto do Rosa e eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best 2024. O mural irá mostrar todas as fases da carreira do ídolo mundial do futebol. No final de 2024, o artista plástico gonçalense Marcelo Eco, cuidou da coordenação da primeira turma do curso de grafiteiros de São Gonçalo. O curso foi ministrado pelo grafiteiro William Kotó. Durante dois meses, os alunos aprenderam sobre técnicas de grafite, desenho técnico, técnicas de muralismo, além de aulas práticas.