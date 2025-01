São Gonçalo: Trânsito sofre interdição para instalação de manilhas - Divulgação

Publicado 22/01/2025 07:53

São Gonçalo - A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo divulgou a primeira reclassificação dos cursos de Inglês, Preparatório de Redação, Francês, Espanhol e Libras do Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG). O resultado pode ser conferido no site https://siseducsg.org.br/ciug e no mural da unidade, com efetivação de matrícula nesta quarta-feira (22), das 8h às 19h.

As aulas inaugurais acontecem nos dias 3 e 4 de fevereiro, de acordo com os dias da semana dos cursos. A segunda reclassificação acontece no dia 6 de fevereiro, com efetivação da matrícula no dia 7 de fevereiro, das 8h às 20h.

Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pelo CIUG. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O candidato selecionado terá direito a cursar apenas um idioma, caso ele seja selecionado para dois idiomas, ele terá que fazer a opção no ato da matrícula. O candidato poderá cursar um idioma de forma concomitante ao curso Preparatório de Redação.

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) fica na Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, São Gonçalo.



Documentos obrigatórios no ato da matrícula (originais e cópias):



· Certidão de nascimento ou casamento ou RG;



· RG do responsável, quando o candidato for menor;



· RG e CPF do terceiro autorizado para efetivar a matrícula, se for o caso;



· CPF;



· Comprovante de escolaridade;



· Comprovante de residência;



· Comprovante de inscrição impresso;



· Contracheque impresso, caso seja funcionário/ servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo;



· 1 foto 3×4 em papel fotográfico;



· Endereço de e-mail;



· Laudo médico, para candidatos PcD.