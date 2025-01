São Gonçalo: comerciantes autônomos foram informados sobre a importância do procedimento - Julio Diniz

Publicado 24/01/2025 16:39

São Gonçalo - Equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, ligada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, estiveram nas ruas João Caetano, Palmira Ninho e Capitão Antônio Martins, no Alcântara, nesta sexta-feira (24), realizando uma ação para informar aos mais de 200 comerciantes autônomos do local sobre a importância do recadastramento.

A ação é importante porque os comerciantes dessas localidades deverão realizar o recadastramento junto à subsecretaria a partir da próxima segunda-feira (27), segundo o calendário já divulgado no edital de convocação, que foi publicado no Diário Oficial do dia 23 de dezembro.

Durante a ação, agentes da subsecretaria entregaram o edital de convocação, que contém as informações básicas sobre o processo de recadastramento, os documentos necessários e os anexos que devem ser preenchidos.

“Essa ação serve como uma atualização cadastral para que esses comerciantes ambulantes se mantenham na legalidade, garantindo a ordem no município, além de seus direitos e deveres. Vamos seguir um calendário que vai até abril, realizando o recadastramento dos mais diversos comerciantes de vários bairros do município”, afirmou André Gustavo Vieira, coordenador de Licenciamento da Subsecretaria de Posturas.

O primeiro grupo de comerciantes convocado para realizar o recadastramento foi do Espaço Raul Veiga.

Calendário – Estão convocados todos os autorizados ao exercício da atividade. Eles devem realizar o recadastramento seguindo as seguintes datas:



. De 27 de janeiro a 7 de fevereiro: comerciantes autônomos das ruas João Caetano, Palmira Ninho (lado da Telemar), Capitão Antônio Martins (da João Caetano até a Laureano Rosa), no Alcântara;



. De 10 a 21 de fevereiro: comerciantes autônomos das ruas Antônio Alves e Sílvio Romero, no Alcântara;



. De 24 de fevereiro a 14 de março: comerciantes autônomos das ruas Dezoito do Forte, da Praça Luiz Palmier até a antiga estrada de ferro, inclusive a Travessa Grécia, no Centro;



. De 17 a 28 de março: comerciantes autônomos da Rua Visconde de Itaúna, da Rua Francisco Portela até a antiga estrada de ferro, no Paraíso;



. De 31 de março a 11 de abril: comerciantes autônomos em localidades variadas do município, que não as elencadas acima.



Vale destacar que o recadastramento poderá ser realizado por procurador constituído em procuração específica para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia simples de RG e CPF (ou CNH) do candidato e de seu procurador.

No ato do recadastramento, o comerciante varejista receberá um protocolo de atendimento que deverá ser apresentado em futuras fiscalizações, caso seja necessário. Os comerciantes que não realizarem o recadastramento no prazo estabelecido poderão ter a licença cassada.

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, após análise da documentação apresentada, emitirá um certificado de recadastramento para os comerciantes que atenderem aos requisitos exigidos. O certificado será utilizado como instrumento de renovação para exercício 2025, sendo entregue aos habilitados após o fim do processo. Os comerciantes autorizados deverão comparecer à Subsecretaria com a seguinte documentação. Documento oficial com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência atualizado (validade de até 90 dias); autorização para o exercício do comércio varejista autônomo, caso possua; fotos da barraca utilizada para a atividade comercial (3 fotos: frontal, lateral e superior); duas fotos do titular da autorização, no tamanho 5X7, com data do ano corrente; relação dos produtos comercializados; laudo médico que ateste a condição de saúde para o exercício da atividade, no caso de deficientes físicos e idosos (conforme critérios do Art. 3º do Decreto nº 080/2022, se aplicável); documento que comprove a condição de egresso do sistema penitenciário (se aplicável); Certidão Negativa de Débitos Municipais; formulário devidamente preenchido, contido no Anexo I do Edital publicado no DO https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_12_23.pdf

Serviço:



A Subsecretaria funciona no Shopping Partage, localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 425, loja 226, no Centro.