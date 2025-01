São Gonçalo: pessoas feridas por animais passam por avaliação de lesão - Divulgação

Publicado 23/01/2025 14:53

São Gonçalo - Todos os anos há o costume de vacinar cães e gatos com a vacina antirrábica animal. E os humanos? Quando devem tomar e onde podem encontrar a vacina antirrábica humana? A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo orienta a população a procurar um dos cinco polos sanitários em casos de acidentes (mordeduras e arranhões) com animais domésticos desconhecidos ou silvestres.

A avaliação da lesão é realizada em qualquer polo sanitário (veja relação abaixo), sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h. Caso haja necessidade de aplicação da vacina, o paciente terá o serviço nos polos Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, às segundas e quintas; e no Hélio Cruz, em Alcântara, às terças e sextas, sempre das 8h às 17h. Nos feriados, os polos abrem, exclusivamente, para vacinação antirrábica, das 8h às 12h.

Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Nos casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente também pode ir ao PSC para avaliação.

"As mordeduras e arranhões de animais infectados com a raiva animal podem levar os humanos à morte. Por isso, o certo é procurar um dos polos para a avaliação da lesão. O profissional irá saber se há necessidade ou não da vacina e/ou soro antirrábico, assim como a quantidade de doses. A raiva humana é uma doença grave que atinge 100% de letalidade. Dessa forma, a vacinação é imprescindível para a prevenção deste agravo”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Normalmente, a vacina é indicada para os acidentes com animais potencialmente transmissores da raiva e o soro será utilizado com a vacina quando o acidente for com animal morto/desaparecido e animal silvestre. Para as mordidas e arranhões de animais domésticos vacinados e sem qualquer suspeita de raiva, a vacina que deve estar em dia é a antitetânica.

Antitetânica – Pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a antitetânica deve ser aplicada no primeiro ano de vida aos 2, 4 e 6 meses através da vacina Pentavalente com reforços aos 15 meses e 4 anos. Após essa idade, o recomendado é uma dose de reforço a cada 10 anos. O imunizante está disponível nos polos sanitários, unidades de saúde da família (USFs), PAMs e clínicas que têm salas de vacina.



“As pessoas confundem muito quando são mordidas por gatos e cachorros domésticos e vacinados. Se você conhece o animal e sabe que a vacinação dele está em dia e ele não tem qualquer sintoma da raiva, a vacinação antitetânica que deve estar em dia no humano. Caso não esteja, ele poderá procurar uma unidade de saúde para realizar o reforço. Caso desconheça o animal, aí sim é recomendada a vacina antirrábica humana”, explicou a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour.

A vacina antirrábica animal está disponível, durante todo o ano, nos dois centros de atendimento veterinário municipais (Cavems), que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Não há necessidade de agendamento para a aplicação da vacina. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.

Locais de atendimento para avaliação da lesão



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Polo Sanitário Augusto Senna, Rio do Ouro



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



Locais de aplicação da antirrábica humana



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Local de aplicação do soro antirrábico (só para casos mais graves)



Pronto Socorro central (PSC), Zé Garoto