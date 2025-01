São Gonçalo: exercício faz parte do projeto "São Gonçalo Resiliente" e tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos - Julio Diniz

São Gonçalo: exercício faz parte do projeto "São Gonçalo Resiliente" e tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todosJulio Diniz

São Gonçalo - Agentes da Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo estiveram, nesta quarta-feira (22), no Morro do Feijão, no Patronato, para informar à população que um exercício simulado de desocupação será realizado no bairro neste próximo sábado (25), das 9h às 12h. O exercício faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente” e tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos em caso de risco de deslizamento. Durante a ação, a sirene do Sistema de Alerta e Alarme será acionada.

O exercício simulado acontecerá na esquina da Rua Patronato com a Travessa Nossa Senhora Aparecida. No local, serão instaladas barracas da Defesa Civil e dos apoiadores, como membros da Secretaria de Saúde que oferecem serviços como aferição de pressão e aplicação de vacinas. Além disso, será disponibilizado atendimento odontológico e será possível realizar a efetuação de cadastros junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

"O nosso simulado consiste em dois momentos: primeiramente, vamos ao local conversar com a população, informar sobre a ação de sábado e tirar dúvidas, como fizemos hoje; e o segundo momento é o exercício simulado de sábado (25), quando realizaremos a prática de evacuação ordenada e os outros atendimentos com as secretarias parceiras", afirmou o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

Durante o exercício, os participantes recebem informações importantes e práticas como a familiarização com o som da sirene, aprendem sobre a prática da evacuação ordenada em direção ao ponto de apoio designado, as rotas de evacuação segura e procedimentos de segurança, recebem informações sobre abrigos temporários e apoio em caso de deslizamento real e compreendem em que situações o equipamento é acionado e a importância de seguir as instruções da equipe técnica da Defesa Civil. O ponto de apoio do bairro é o Colégio Estadual Coronel João Tarcisio Bueno.

O simulado é feito mensalmente nas comunidades atendidas pelo Sistema de Alerta e Alarme por sirenes.

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza constantemente eventos de capacitação e treinamentos para seus servidores e também junto à população para enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.